Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Továbbra is vezet a Fidesz – a Medián mérése torzít

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Halálos célkeresztben ábrázolja Orbán Viktort Zelenszkij médiája

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Folyamatosan célkeresztben ábrázolják Orbán Viktort az egyik ukrán csatornán, amely a Volodimir Zelenszkij elnököt befuttató oligarchához köthető. A tiszás ügynökbotrány mellett zajló nyilvános ukrán fenyegetésre az Ellenpont hívta fel a figyelmet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miközben itthon zajlik a tiszás ügynökbotrány, óriási sebességre kapcsolt Volodimir Zelenszkij médiája, mostanra gyakorlatilag naponta állítanak elő gyűlöletkeltő, magyarellenes tartalmakat. Szinte már nincs is olyan terület, ahol ne támadták volna Magyarországot: katonai beavatkozással fenyegetőznek, nyíltan a magyar kormány megbuktatásáról beszélnek és agresszívan fenyegetik a magyar kormány tagjait. Erre a jelenségre hívja fel a figyelmet a Ellenpont.

Halálos célkeresztben ábrázolja Orbán Viktort Zelenszkij médiája, amely a tiszás ügynökbotrány mellett különös fenygetést jelent (forrás: Ellenpont)

Merénylettől sem riadnának vissza

Az Ukrajna Szjohodnyi nevű YouTube-csatorna rendszeresen célkereszttel a fején ábrázolja Orbán Viktort a borítóképein. Nem nehéz értelmezni az üzenetet: az ukrán csatorna szerkesztői a magyar miniszterelnök likvidálására céloznak.

Halálos célkeresztben ábrázolja Orbán Viktort Zelenszkij médiája, amely a tiszás ügynökbotrány mellett kiemelt fenyegetést jelent (forrás: Ellenpont)

A csatornát 2014-ben indította a Media Group Ukraine, amelynek Ihor Kolomojszkij volt a tulajdonosa. Kolomojszkijt nem kell különösebben bemutatni: ő az egyik leghírhedtebb ukrán oligarcha, akinek nem mellesleg kulcsszerepe volt Volodimir Zelenszkij tévésztárrá válásában és később elnökké választásában.

Ihor Kolomojszkij sokáig Zelenszkij első számú mentora volt (forrás: AFP/Vladyslav Musienko)

Az elmúlt időszakban több alkalommal is Orbán Viktor megöléséről fantáziáltak az ukrán médiában. Például néhány nappal ezelőtt a Resurgam YouTube-csatorna műsorvezetője, Dmitro Kornyijenko adás közben előkapott egy szamurájkardot, majd arról beszélt, hogy szeretné felnyársalni a magyar miniszterelnököt.

További részleteket az Ellenpont cikkéből ismerhetnek meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!