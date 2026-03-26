Miközben itthon zajlik a tiszás ügynökbotrány, óriási sebességre kapcsolt Volodimir Zelenszkij médiája, mostanra gyakorlatilag naponta állítanak elő gyűlöletkeltő, magyarellenes tartalmakat. Szinte már nincs is olyan terület, ahol ne támadták volna Magyarországot: katonai beavatkozással fenyegetőznek, nyíltan a magyar kormány megbuktatásáról beszélnek és agresszívan fenyegetik a magyar kormány tagjait. Erre a jelenségre hívja fel a figyelmet a Ellenpont.

Halálos célkeresztben ábrázolja Orbán Viktort Zelenszkij médiája, amely a tiszás ügynökbotrány mellett különös fenygetést jelent (forrás: Ellenpont)

Merénylettől sem riadnának vissza

Az Ukrajna Szjohodnyi nevű YouTube-csatorna rendszeresen célkereszttel a fején ábrázolja Orbán Viktort a borítóképein. Nem nehéz értelmezni az üzenetet: az ukrán csatorna szerkesztői a magyar miniszterelnök likvidálására céloznak.

A csatornát 2014-ben indította a Media Group Ukraine, amelynek Ihor Kolomojszkij volt a tulajdonosa. Kolomojszkijt nem kell különösebben bemutatni: ő az egyik leghírhedtebb ukrán oligarcha, akinek nem mellesleg kulcsszerepe volt Volodimir Zelenszkij tévésztárrá válásában és később elnökké választásában.

Ihor Kolomojszkij sokáig Zelenszkij első számú mentora volt (forrás: AFP/Vladyslav Musienko)

Miközben itthon zajlik a tiszás ügynökbotrány, Ukrajnából rendszeresen küldenek halálos fenyegetést

Az elmúlt időszakban több alkalommal is Orbán Viktor megöléséről fantáziáltak az ukrán médiában. Például néhány nappal ezelőtt a Resurgam YouTube-csatorna műsorvezetője, Dmitro Kornyijenko adás közben előkapott egy szamurájkardot, majd arról beszélt, hogy szeretné felnyársalni a magyar miniszterelnököt.

