A tiszás ukrán kémbotrány résztvevőinek finanszírozói között megjelent a Soros-hálózat

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a tiszás ügynökbotrány érintettjei közül egymással teljes összhangban működik együtt a magyar titkosszolgálatokat támadó, hamisnak bizonyult vádakat megfogalmazó volt rendőr és az ügyet tálaló portál, a Direkt36 kulcsembere, Panyi Szabolcs.

A Soros-hálózathoz kapcsolódó adománygyűjtő felületen jött össze rövid idő alatt 262 millió annak a volt rendőrnek, Szabó Bencének , aki hamisnak bizonyuló váddal illette a magyar titkosszolgálatokat. Ráadásul annak a Panyi Szabolcsnak a szervezésében, akinek a lebukása miatt robbant ki a tiszás ukrán titkosszolgálati botrány. Fotó: YouTube

Közös a finanszírozása a tiszás ukrán titkosszolgálati botrány két kulcsszereplőjének

Az újságíró segíti ugyanis Szabó Bence százados adománygyűjtési akcióját. A pénzszerzés ráadásul a Soros-féle alapítványhoz kötődő 4fund elnevezésű adománygyűjtő felületen zajlik.

A Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványokhoz több szálon kötődő adománygyűjtő oldalon zajlik a kreált titkosszolgálati történettel előállt volt rendőr, Szabó Bence pénzügyi támogatása. A 4fund felületén jelenleg futó „Támogassuk Szabó Bence századost!” egyik kapcsolódó adománydoboza név szerint Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a Vsquare újságírója támogatására vonatkozó felhíváslinket is tartalmaz. Az oldalon kifejezetten az szerepel, hogy „Támogassuk Panyi Szabolcs munkáját!”, és hogy ez a doboz a Szabó Bence-gyűjtés egyenlegéhez járul hozzá. Így a 4Fundon megjelenő személyi pont közvetlenül hozzákapcsolja a platformot ahhoz a Direkt36-os körhöz, ami már dokumentáltan kapcsolódik a Soros-hálózathoz. Az akció sikeresnek bizonyult, szombat estig 262 millió forint gyűlt össze.

Mint ismeretes a Direkt36 közölte azt a cikket – illetve másnap egy interjút Szabó Bence időközben kiugrott rendőrszázadossal – amelyben egy, a Tisza Párt ellen irányuló feltételezett titkosszolgálati akció részleteit taglalták. Gyorsan kiderült azonban, hogy egy kreált sztorival állunk szemben, a Nemzeti Nyomozó Iroda volt századosa ugyanis egy olyan titkosszolgálati akcióba futott bele, amely a Tisza Párt két, ukránok által vélhetően beszervezett informatikusát igyekezett leleplezni. A Direkt36 cikkéből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus. Ezután kiállt Szabó Bence, és a Direkt36-nak adott interjúban ugyanezt a narratívát követve nyilatkozott, illetve arról beszélt, hogy a rendőröket a titkosszolgálat lényegében akadályozta a nyomozásban.