Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre agresszívebbek a tiszások. A párt rendezvényein az ellenvéleményt megfogalmazókat rendre erőszakkal vezetik ki a helyszínről. Bóka János közösségi oldalán egy összeállítást tett közzé ilyen esetekről. A miniszter hangsúlyozta: nem szabad hagyni, hogy a politikai erőszak határozza meg a közéletet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártVálasztás 2026

„Így reagálnak a tiszások, amikor az övéktől eltérő véleménnyel találkoznak. Eldönthetjük, kérünk-e ebből. Ne hagyjuk, hogy a politikai erőszak kerüljön hatalomra! A békés többség és a biztos választás a Fidesz” – írja Facebook-bejegyzése fölött Bóka János.

Magyar Péter, erőszak, tiszások
Az európai uniós ügyekért felelős miniszter által posztolt felvételen az látható, ahogyan a Tisza Párt rendezvényein leteperik az ellenvéleményt megfogalmazókat. Az egyik jelenetnél a háttérben Magyar Péter beszéde hallható.

A tiszások néhány nappal ezelőtt szólásszabadság jegyében azért rángattak ki Magyar Péter testőrei egy férfit a pártelnök egy rendezvényéről, mert kérdezni szeretett volna a pártelnöktől. A férfi ugyan később elismerte, hogy be is kiabált Magyar Péternek, illetve egy érzékeny témában szeretett volna kérdezni: Radnai Márk drogbotrányáról.

A Tisza vezérének kellemetlen a téma, de az eset fényében még látványosabban megmutatkozott, mennyire tűri Magyar Péter az ellenvéleményt. Március 15-én például egy újságírót alázott meg élő adásban azért, mert nem tetszett neki a feltett kérdés, jászberényi gyűlésén pedig embereivel a földön húzva távolíttatta el Szabó Bálintot a rendezvényéről.

 

Emlékezetes, Magyar Péter teljesen bevadult, amikor a sajtótájékoztatóján megjelent Szabó Bálint. A Tisza Párt elnöke néhány hete kiesett a szerepéből, és előjött az igazi énje: gyűlölködve vicsorított egyet, majd azonnal orvoshoz küldte az addigra a felvétel hátterébe lépő botránypolitikust.

– Megvárjuk, míg az egyik kezeltet arrébb viszik – mondta a kamerába Magyar Péter Szabó Bálintra utalva. Majd így utasította a testőreit:

Légy szíves, vigyük arrébb ezt a bolondot.

Ezzel szemben Lázár János akkor sem sértegeti a botránypolitikust, ha néhány centiről trombitál a fülébe, sőt ilyen szavakkal kezeli Szabó Bálint provokációját: „Adjunk türelmet egymásnak.”

A miniszter rendszeresen elmondja a Lázárinfókon, hogy mindenkit meg kell hallgatni, türelemmel kell lenni a másik iránt, mindenki véleménye számít, és nincs helye sem verbális, sem fizikai erőszaknak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!