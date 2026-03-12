A tiszások beárazták a vereséget, Schiffer András rántotta le róluk a leplet

Hagymázas irománynak nevezte az ÖT podcastműsorában Schiffer András ügyvéd, az LMP egykori elnöke Panyi Szabolcs azon cikkét, amelyben az újságíró azt állította, orosz manipulátorok jöttek Magyarországra, hogy befolyásolják a kormánypártok javára az április 12-i országgyűlési választást – szúrta ki a Mandiner.

A tiszások beárazták a vereséget Schiffer András szerint Fotó: Kurucz Árpád

Schiffer András szerint a VSquare blogon megjelent írás valójában nem április 12-ről, hanem 13-áról szól.

Van több jel, hogy a Tisza és a Tisza farvizén evező mindenféle véleményformálók gyakorlatilag beárazták a vereséget

– fogalmazott. Megjegyezte, „a VSquare írása számomra vészjósló”. Schiffer András rámutatott, a Magyar Péter óriási előnyét mérő közvélemény-kutatások alkalmasak arra, hogy felkorbácsolják a hangulatot, ha ugyanis mégsem a Tisza nyer, „a vesztes buborék egész egyszerűen nem fogja érteni, hogy miért vesztett. Ezzel az indulatokat fel lehet turbózni másnapra, tehát április 13-ára”.

A vereség narratíváját építik a tiszások

Szerinte

Panyi Szabolcs cikke is azt a történetet építi, hogy a Tisza veresége esetén csalást lehessen kiáltani.

Az ügyvéd reálisnak tartja azt a veszélyt is, hogy az európai vezetők ilyen cikkekre hivatkozva akár azt is megléphetik, hogy nem ismerik el Orbán Viktort Magyarország törvényes kormányfőjének.

Schiffer András rámutatott, nem lenne példátlan, hogy orosz befolyásolásra hivatkozva próbálnák meg érvénytelenné tenni a választást vagy megnehezíteni a kormányzást.

Mint felidézte, nemrég Romániában ugyanerre hivatkozva kellett új választást tartani, Donald Trump első ciklusában pedig alig tudott kormányozni az orosz befolyásolást firtató vizsgálódások miatt, amelyről később kiderült, hogy a Demokrata Párt koholt vádjain alapultak.

