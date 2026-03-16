Erőszakkal fenyegetnek a tiszások az újabb Fidesz-győzelem esetén – videó

Erőszakos hangvételű kijelentések hangzottak el a Tisza Párt Nemzeti menetén készült utcai interjúkban. A felvételeken több résztvevő is arról beszélt, mi történne, ha áprilisban ismét a Fidesz nyerné a választást.
A 444.hu riportere a rendezvényen részt vevő embereket kérdezte arról, hogyan reagálnának egy újabb Fidesz-győzelemre. A válaszok között több erős, fenyegető hangvételű megszólalás is elhangzott a tiszásoktól..

Erőszakkal fenyegetnek a tiszások az újabb Fidesz-győzelem esetén Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség
Az egyik válaszadó például úgy fogalmazott:
„Akkor háború lesz! Nem fogja megúszni Orbán Viktor!”

„Ez most már vérre megy”

A felvételeken egy másik megszólaló ironikus hangnemben azt mondta, hogy „természetesen kedves emberek”, ezért nem fognak verekedni, ugyanakkor a kijelentésből egyértelmű volt az irónia.

Egy további válaszadó arról beszélt, hogy „akkor utcára megyünk”.

A videóban megszólalók közül egy másik résztvevő pedig úgy fogalmazott:

Kint maradunk az utcán, ott a helyünk, mindenkinek. Ez most már vérre megy!

 

 

