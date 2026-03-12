Örömködnek a tiszások Orbán Viktor családjának megfenyegetése fölött

A miniszterelnök családjának Ukrajnából címzett fenyegetésén örömködnek a tiszás kommentelők a közösségi médiában – hívta fel a figyelmet a HírTV.

Magyar Péter sem határolódott el az agresszív fenyegetéstől Fotó: Havran Zoltán

Volt, aki ki szerint még Orbán Viktor pár éves unokáit is ki kellene végezni. Egy másik kommentelő pedig úgy fogalmazott:

Orbánt vigyék a helyére vagy takarítsák el az ukránok, hogy ne nekünk kelljen.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint mindez annyira nem meglepő, hiszen az ukrán elnök a Tisza Párt politikusaiból alakult kormányt látna szívesen Magyarországon.

Németh Balázs, a fővárosi Fidesz-frakció szóvivője így kommentálta a Hír TV-nek az ellenzéki durvaságot: „Magyar Péter minden megszólalásával, minden Facebook-bejegyzésével, az országjárásán, minden állomásán hergeli, uszítja, gyűlöletre tanítja a követőit, támogatóit. Ennek látjuk az eredményét ezekben a hozzászólásokban is. A másik ok, ami miatt feszült a tiszás tábor, hogy látják ők is, hogy bukóban vannak, vesztésre állnak, hiszen látják, tudják, bár elfogadni nem akarják, hogy a magyarok nem akarnak egy ukránbarát kormányt Magyarországon.”