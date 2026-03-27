A magyarországi választási beavatkozás lehet a főpróba az EU nemzetek fölött álló titkosszolgálatának a létrehozásához?

A Tűzfalcsoport írása szerint a titkosszolgálati információt közlő Journalistenwatch német online lap szerint az új kémszervezet létrehozása melletti indoklás meglehetősen egyszerű.

A Tűzfalcsoport egy német lap elemzése alapján arról ír, hogy az Európai Bizottság által hivatalosan a nyáron létrehozásra kerülő EU titkosszolgálati szervezet számos kényes kérdést vet fel. A lap szerint ugyanis az új nemzetközi kémszervezet tervezett tevékenységei a most Magyarországon megtapasztalt külföldi kémtevékenységekhez nagyon hasonló körben mozognának.

Az Európai Bizottság saját titkosszolgálati szervezetet akar

Az EU-bizottság számára úgymond a „komplex geopolitikai és geoökonómiai környezet” miatt fontos, hogy „erősítse az Európai Unió ellenálló képességét a biztonsági fenyegetésekkel szemben”, ezért vizsgálják, hogyan lehet a „belső struktúrákat a legjobban megerősíteni”, hogy „még hatékonyabban tudjanak reagálni a változó kihívásokra”. Legalábbis ez a lényege Piotr Serafin EU-költségvetési biztos nyilatkozatainak, amelyekkel az EU-titkosszolgálat létrehozását próbálja indokolni.

Ez az új egység az információgyűjtés és -kiértékelés terén a Handelsblatt szerint az EU új biztonsági stratégiájának része lesz, amelyet a Bizottság nyáron akar bemutatni. Serafin válaszai – aki a költségvetés, a csalás elleni küzdelem és a közigazgatás biztosa – a BSW-képviselő, Fabio De Masi kérdésére adott válaszai a sablonos megfogalmazásokkal együtt kétségeket ébresztenek afelől, hogy az EU-főnökök valójában kinek a biztonsági helyzetét tartják szem előtt.

Mert az új EU-titkosszolgálat a meglévő Intelligence Analysis Centre mellett jönne létre – amely az EU-külügyi megbízottnál van elhelyezve –, és közvetlenül magának az EU-bizottsági elnöknek lenne alárendelve. Von der Leyen számára ez nem csupán jelentős hatalomnövekedést jelentene, hanem egy ilyen szolgálat valószínűleg – hasonlóan magához az EU-bizottsághoz – szinte minden demokratikus ellenőrzés alól kivonná magát.

Az Intelligence Analysis Centre ugyanis már néhány éve létezik, és összefogja a tagállamok titkosszolgálati felderítéseit. Hogy ez már nem lenne elég, többek között azzal indokolják, hogy nagyobb függetlenséget akarnak az amerikai titkosszolgálati információktól. Az új szolgálat állítólag újabb jogosítványokat is kapna, amelyek egy valódi titkosszolgálat irányába mutatnak, és nem csupán a már beszerzett információk kiértékelésére és elemzésére szolgálnának.