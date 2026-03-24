Példátlan ukrán titkosszolgálati akció zajlik Magyarország ellen

Kocsis Máté a közösségi oldalán arról írt, hogy Magyarországon jelenleg egy olyan példátlan ukrán titkosszolgálati akció zajlik amelynek az előkészítése hosszú hónapokra nyúlik vissza, a támadás pedig több ország irányából is azonosítható. A politikus szerint a művelet egyes elemei már a nyilvánosság számára is láthatók.

Súlyos állításokat fogalmazott meg Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság ülését követően, ahol most titkosítás alól feloldott információk is nyilvánosságra kerültek. A Fidesz frakcióvezetője szerint összehangolt külföldi és elsősorban ukrán titkosszolgálati beavatkozási kísérlet zajlik a magyar belpolitikában.



Kocsis Máté a titkosszolgálati akciókról: A tiszások hazaárulásáért elégtételt fogunk venni

Példaként említette a külügyminiszter lehallgatásáról szóló híreket, amelyekkel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Aktív közreműködő volt egy Panyi Szabolcs nevű liberális újságíró, aki idegen és ellenérdekű titkosszolgálatokkal együttműködve, információk átadásával vett részt egy Magyarország elleni, külföldről indított átfogó támadásban.”

Hozzátette, hogy szerinte az ügy politikai szálai is egyértelműek, mivel:

Panyi a Tisza külügyminiszter-jelöltjének, Orbán Anitának barátja, exstábtagja”.

A frakcióvezető szerint az érintett maga is elismerte befolyási törekvéseit:

Az idegen kémekkel összejátszó Panyi bevallotta, hogy egy esetleges Tisza-kormány alatt ő mondhatja majd meg, hogy ki dolgozhat a külügyben, s ki nem, sőt védett iratokhoz is hozzáférhet.”

Kocsis Máté szerint az alapján a Panyi által kivitelezett külföldi lejárató akció valójában a Tisza Párt ügynökbotránya.

A politikus emellett úgy látja, hogy az ügynöki aktivitásokkal párhuzamosan egy médiakampány is megkezdődött:

Elindultak a Szijjártó Pétert személyében lejárató megalapozatlan híresztelések a nemzetközi sajtóból”.

Kocsis Máté ezután a nemzetbiztonsági bizottság által nyilvánosságra hozott jelentésre hivatkozva kijelentette:

Az igazság az, hogy a Tisza Párt emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel, ami kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot jelent”.

A frakcióvezető kiemelte, hogy az érintettek nem új szereplők:

A két személy már jóval a Tisza Párt megalakulása előtt a magyar elhárítás látókörébe került, ezért a Direkt36 nevű oldal hamisan sugalmazza, hogy tiszás szerepvállalásuk miatt kerültek bajba. A probléma épp fordított: a Tiszába Ukrajnában kiképzett, külföldi ügynökök által beszervezett informatikusokat igazoltak le”.

A bejegyzés kitér egy másik súlyos ügyre is, amely szerint „egy 2025 júliusában érkezett bejelentés alapján az említett személyek egyike gyermekek online szexuális kizsákmányolására alkalmas eszközök beszerzését tervezte”, amelyet házkutatás és lefoglalások követtek.