Szuverenitásvédelmi Hivatal: Titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampány próbálja befolyásolni a magyar közéletet

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra figyelmeztet, hogy egy olyan titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampány zajlik Magyarországon, amelynek célja a magyar közélet és a 2026-os választási kampány befolyásolása.
A hivatal hangsúlyozta, hogy kiemelt figyelmet fordítanak azokra a külföldi akciókra, amelyek megpróbálják manipulálni a magyar választási folyamatot és a közvéleményt.
A közlemény szerint a jelenlegi kampány középpontjában egy állítólagos orosz befolyásolási kísérletről szóló narratíva áll, amelyet a hivatal mesterségesen felépített információs műveletnek tart.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal úgy fogalmazott:
A kampányt ugyanaz a külföldről finanszírozott hálózat terjeszti, amely korábban is több, később cáfolt vagy alaptalannak bizonyult állítást terjesztett a magyar közéletben.”
A bejegyzés példaként említi azokat a korábbi híreszteléseket, amelyek szerint Bassár el-Aszad szíriai elnök Budapestre menekült volna, illetve hogy Magyarország katonai terveket készített volna Kárpátalja megszállására. A hivatal szerint ezek az állítások szintén olyan információs műveletek voltak, amelyek célja a magyar közvélemény befolyásolása volt.
A közlemény szerint:
A dezinformáció terjesztésében külföldről finanszírozott médiamunkások, influenszerek és politikai szereplők vesznek részt, akik egymás állításaira hivatkozva igyekeznek hitelesnek feltüntetni a bizonyítatlan információkat.”
A hivatal azt állítja, hogy az akcióban részt vevő szereplők gyakran figyelmen kívül hagyják az állításokat cáfoló tényeket, miközben a magyar állami szervek hivatalos közléseit relativizálják. Ezzel párhuzamosan viszont kritikátlanul átveszik és tényként közlik egyes külföldi állami szervek állításait.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal úgy véli, a kampány egy szélesebb nemzetközi beavatkozási kísérlet része, amelynek célja a magyar kormány politikájának aláásása.
A közlemény úgy fogalmaz:
A dezinformáció mögött azok a háborúpárti országok állhatnak, amelyek érdekeltek abban, hogy Magyarország feladja szuverén, békepárti politikáját, és támogassa az orosz–ukrán háború finanszírozását, valamint Ukrajna európai uniós csatlakozását.”
A hivatal ezért arra kéri a magyar választókat, hogy fokozott figyelemmel kezeljék a közéletben terjedő információkat, és különösen a választási időszakban legyenek óvatosak az ellenőrizetlen állításokkal szemben.