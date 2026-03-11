Szuverenitásvédelmi Hivatal: Titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampány próbálja befolyásolni a magyar közéletet

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra figyelmeztet, hogy egy olyan titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampány zajlik Magyarországon, amelynek célja a magyar közélet és a 2026-os választási kampány befolyásolása.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint külföldi hálózatok által szervezett dezinformációs kampány terjed a magyar médiában, amely a 2026-os választási kampány befolyásolását célozhatja. A hivatal közlése szerint a titkosszolgálati akció célja Magyarország szuverenitásának gyengítése és a közvélemény manipulálása. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A titkosszolgálati dezinformációk terjesztésében külföldről finanszírozott médiamunkások, influenszerek és politikai szereplők vesznek részt



A hivatal hangsúlyozta, hogy kiemelt figyelmet fordítanak azokra a külföldi akciókra, amelyek megpróbálják manipulálni a magyar választási folyamatot és a közvéleményt.

A közlemény szerint a jelenlegi kampány középpontjában egy állítólagos orosz befolyásolási kísérletről szóló narratíva áll, amelyet a hivatal mesterségesen felépített információs műveletnek tart.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal úgy fogalmazott:

A kampányt ugyanaz a külföldről finanszírozott hálózat terjeszti, amely korábban is több, később cáfolt vagy alaptalannak bizonyult állítást terjesztett a magyar közéletben.”

A bejegyzés példaként említi azokat a korábbi híreszteléseket, amelyek szerint Bassár el-Aszad szíriai elnök Budapestre menekült volna, illetve hogy Magyarország katonai terveket készített volna Kárpátalja megszállására. A hivatal szerint ezek az állítások szintén olyan információs műveletek voltak, amelyek célja a magyar közvélemény befolyásolása volt.

A közlemény szerint:

A dezinformáció terjesztésében külföldről finanszírozott médiamunkások, influenszerek és politikai szereplők vesznek részt, akik egymás állításaira hivatkozva igyekeznek hitelesnek feltüntetni a bizonyítatlan információkat.”

A hivatal azt állítja, hogy az akcióban részt vevő szereplők gyakran figyelmen kívül hagyják az állításokat cáfoló tényeket, miközben a magyar állami szervek hivatalos közléseit relativizálják. Ezzel párhuzamosan viszont kritikátlanul átveszik és tényként közlik egyes külföldi állami szervek állításait.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal úgy véli, a kampány egy szélesebb nemzetközi beavatkozási kísérlet része, amelynek célja a magyar kormány politikájának aláásása.