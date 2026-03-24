Nemzetbiztonsági jelentés: ukrán kapcsolatok, kémszoftverek és titkosszolgálati szálak a Tisza Párthoz köthető informatikusok ügyében

A Tisza Pártot érintő titkosszolgálati jelentéseknek a titkosítás alól jelentős részben feloldott dokumentumait az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága a honlapján tette közzé. A jelentés alapján a tiszás ügynökbotrány több szálon kapcsolódik külföldi titkosszolgálatokhoz, valamint a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolásának kísérletéhez is.
Ukrán titkosszolgálati kapcsolatok a jelentésben
A nyilvánosságra hozott jelentés szerint a Direkt36 által korábban említett, a Tisza Párthoz köthető két informatikus tevékenysége komoly nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel. A dokumentum alapján a két érintett nemcsak egymással dolgozott szoros együttműködésben, hanem külföldi – köztük ukrán – kapcsolatrendszerrel is rendelkezett.
A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a két informatikus „az ukránoknak dolgozott”, és rendszeres kapcsolatot tartott fenn a budapesti ukrán nagykövetséggel. A hatóságok szerint ez önmagában is súlyos biztonsági kockázatot jelent, különösen egy választási időszakban.
Az ügyben fordulatot egy 2025 júliusában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) érkezett bejelentés hozott. A jelzés szerint az érintettek olyan eszközök beszerzését tervezték, amelyek gyermekek online szexuális kizsákmányolására alkalmas tartalmak készítésére használhatók. A bejelentést követően a hatóságok házkutatást tartottak, amely során adathordozókat és több, engedély nélkül birtokolt vagy gyártott haditechnikai eszközt foglaltak le. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja az érintetteket.
A jelentés részletesen kitér a két személy hátterére is. Az egyik érintett, MT – brit–magyar kettős állampolgár – korábban többször is a hatóságok látókörébe került informatikai bűncselekmények miatt, köztük számítógépes csalás és zsarolás gyanújával. A vizsgálatok szerint jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű cégtől származott, és már 2019 óta érdeklődött titkosszolgálati vagy kettős felhasználású eszközök iránt.
A másik érintett, HD esetében a jelentés azt állapította meg, hogy egy külföldi, titkosszolgálati tapasztalattal rendelkező személy irányíthatta. 2023-ban Kijevbe utazott, ahol találkozott az „IT Army of Ukraine” képviselőivel, majd velük titkosított csatornákon tartotta a kapcsolatot. Emellett együttműködött az Anonymous hackercsoport NB65 nevű ágával, és Ukrajnát támogató műveletekben is részt vett.
A dokumentum szerint HD több alkalommal járt az ukrán nagykövetségen Budapesten, miközben különböző külföldi kapcsolatokon keresztül kémszoftverek és speciális megfigyelő eszközök beszerzésén dolgozott MT-vel közösen. 2025-ben kapcsolatba léptek egy ismert kémszoftvergyártó céggel is, és az eszközbeszerzésben – saját állításuk szerint – egy európai uniós ország titkosszolgálata is segítséget nyújtott.
A jelentés egy másik figyelemre méltó eleme, hogy HD egy EU-tagállam budapesti nagykövetségén titkosszolgálati eszközöket bemutató találkozón vett részt, majd egy „Rodri” fedőnevű személlyel is egyeztetett, aki hírszerzőnek adta ki magát, és a magyar belpolitikai helyzetről kérdezte.
A feltárt adatok alapján a hatóságok arra a következtetésre jutottak, hogy a két informatikus tevékenysége több ponton is túlmutat egyszerű informatikai munkán, és kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint titkosszolgálati jellegű együttműködésekkel hozható összefüggésbe.
Az ügyben a vizsgálatok továbbra is zajlanak, miközben a jelentés nyilvánosságra hozatala újabb kérdéseket vet fel a külföldi befolyás és a nemzetbiztonsági kockázatok kapcsán a magyar belpolitikai térben.