Nemzetbiztonsági jelentés: ukrán kapcsolatok, kémszoftverek és titkosszolgálati szálak a Tisza Párthoz köthető informatikusok ügyében

A Tisza Pártot érintő titkosszolgálati jelentéseknek a titkosítás alól jelentős részben feloldott dokumentumait az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága a honlapján tette közzé. A jelentés alapján a tiszás ügynökbotrány több szálon kapcsolódik külföldi titkosszolgálatokhoz, valamint a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolásának kísérletéhez is.

Nyilvánosságra hozta az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága az Alkotmányvédelmi Hivatal titkosítás alól részlegesen feloldott jelentésének részleteit, amelyek súlyos nemzetbiztonsági kockázatokra utalnak. A dokumentum szerint az érintett személyek évek óta kapcsolatban állhattak külföldi titkosszolgálati hálózatokkal, és tevékenységük több ponton is sérthette Magyarország biztonsági érdekeit. Fotó: PAVLO PALAMARCHUK / ANADOLU AGENCY



Ukrán titkosszolgálati kapcsolatok a jelentésben

A nyilvánosságra hozott jelentés szerint a Direkt36 által korábban említett, a Tisza Párthoz köthető két informatikus tevékenysége komoly nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel. A dokumentum alapján a két érintett nemcsak egymással dolgozott szoros együttműködésben, hanem külföldi – köztük ukrán – kapcsolatrendszerrel is rendelkezett.

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a két informatikus „az ukránoknak dolgozott”, és rendszeres kapcsolatot tartott fenn a budapesti ukrán nagykövetséggel. A hatóságok szerint ez önmagában is súlyos biztonsági kockázatot jelent, különösen egy választási időszakban.

Az ügyben fordulatot egy 2025 júliusában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) érkezett bejelentés hozott. A jelzés szerint az érintettek olyan eszközök beszerzését tervezték, amelyek gyermekek online szexuális kizsákmányolására alkalmas tartalmak készítésére használhatók. A bejelentést követően a hatóságok házkutatást tartottak, amely során adathordozókat és több, engedély nélkül birtokolt vagy gyártott haditechnikai eszközt foglaltak le. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja az érintetteket.

A jelentés részletesen kitér a két személy hátterére is. Az egyik érintett, MT – brit–magyar kettős állampolgár – korábban többször is a hatóságok látókörébe került informatikai bűncselekmények miatt, köztük számítógépes csalás és zsarolás gyanújával. A vizsgálatok szerint jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű cégtől származott, és már 2019 óta érdeklődött titkosszolgálati vagy kettős felhasználású eszközök iránt.

A másik érintett, HD esetében a jelentés azt állapította meg, hogy egy külföldi, titkosszolgálati tapasztalattal rendelkező személy irányíthatta. 2023-ban Kijevbe utazott, ahol találkozott az „IT Army of Ukraine” képviselőivel, majd velük titkosított csatornákon tartotta a kapcsolatot. Emellett együttműködött az Anonymous hackercsoport NB65 nevű ágával, és Ukrajnát támogató műveletekben is részt vett.