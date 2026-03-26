„A helyzet súlyos" – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról

gulyás virág

Tovább fenyeget a megvadult ellentüntető, mindenkit nyakon akar vágni

Nemcsak őt, az anyját is nyakonb***om – így jelentkezett be a Gulyás Virágot Törökszentmiklóson megütő férfi a közösségi médiában. A rendezvény környékén több alkalommal is agresszív jelenetek alakultak ki: az ellentüntetők a HírTV stábját is trágár sértésekkel illették.
Gulyás Virág, a Mandiner munkatársa Orbán Viktor törökszentmiklósi nagygyűlésén végezte volna a munkáját, amikor belefutott az ellentüntetőkbe. Egyikük, a nőnél jóval termetesebb férfi előbb elküldte melegebb éghajlatra, majd fizikai támadást intézett ellene. 

A megvadult tiszás Fotó: Képernyőfotó

A férfi most egy videóban jelentkezett meg, és azt mondta, nemcsak Gulyás Virágot, hanem az édesanyját is nyakoncsapja.

A Tisza-szimpatizánsok a HírTV stábjával is agresszívek voltak. Radnai Márk tiszás alelnök drogbotrányára vonatkozó kérdésekre a támogatók trágár sértegetésekkel, cinikus elutasítással vagy a kábítószer-használat nyílt helyeslésével válaszoltak. Míg egyesek a botrányos kijelentéseket a „lopásnál is jobbnak” ítélték, mások obszcén megjegyzésekkel próbálták elnémítani az újságírókat. Az incidensek jól mutatják a rendezvényt átszövő felfokozott indulatokat, ahol a véleménynyilvánítás szabadságát több esetben is nyers erőszak és fenyegetőzés váltotta fel.

 

