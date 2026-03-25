Orbán Viktor

Trump csatlakozott Orbán Viktor csapatához

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a közelgő parlamenti választáson a Truth Social nevű közösségi médiás platformján közzétett bejegyzésében. A bejegyzést Orbán Viktor teljes egészében közölte közösségi oldalán.
Az amerikai elnök magyar idő szerint kedd éjjeli posztjában Orbán Viktort erős és határozott vezető, aki új szintre emelte a magyar-amerikai kapcsolatokat, ezért mindenkit arra kér, hogy április 12-én menjen és szavazzon rá.

Donald Trump csatlakozott Orbán Viktor csapatához
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

„Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért. 

Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem fellendítéséért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a TÖRVÉNY és a REND fenntartásáért. 

Elnökségem alatt Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata új szintre lépett az együttműködés és a látványos eredmények terén, nagyrészt Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően. Nagy várakozással tekintek arra, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozzunk annak érdekében, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen a kivételes úton, amely a SIKERHEZ és az együttműködéshez vezet. Büszke voltam rá, hogy 2022-ben TÁMOGATTAM Viktor újraválasztását, és most ismét megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem. A választás napja 2026. április 12. 

Magyarország: MENJETEK, ÉS SZAVAZZATOK ORBÁN VIKTORRA! Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását. ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NÉPÉT. VÉGIG VELE VAGYOK!

DONALD J. TRUMP, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKE”

 

 

