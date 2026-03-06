Gulyás Gergely: Zelenszkij nem nevethet a végén!

Gulyás Gergely közösségi oldalán jelentette be, hogy pénteken délután a Nemzeti Ellenállás Mozgalom demonstrációt szervez Budapest XII. kerületében, az ukrán nagykövetség épülete előtt. A tüntetésen részt vesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A megmozdulás célja, hogy felhívja a figyelmet a kormány álláspontja szerint Magyarországot érő ukrán zsarolásra.
„Zelenszkij nem nevethet a végén”
Gulyás Gergely arra kérte a magyarokat, hogy minél többen csatlakozzanak.
A demonstrációt pénteken 16 órakor tartanak a budapesti Istenhegyi út 84/b szám alatt, az ukrán nagykövetség előtt.
A szervezők szerint a tüntetés célja, hogy világos üzenetet küldjenek: Magyarország nem fogadja el az energiabiztonságot veszélyeztető lépéseket és a politikai nyomásgyakorlást. Gulyás úgy fogalmazott:
Csatlakozzon Ön is, Zelenszkij nem nevethet a végén!”