Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

tüntetés

Gulyás Gergely: Zelenszkij nem nevethet a végén!

Tegnap, 13:32
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tüntetésre hívta az embereket a Miniszterelnökséget vezető miniszter az ukrán nagykövetség elé. Gulyás Gergely szerint fontos, hogy a magyarok közösen fejezzék ki tiltakozásukat az Ukrajna felől érkező nyomásgyakorlással szemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tüntetésSzijjártó PéterNemzeti Ellenállás MozgalomVálasztás 2026ZelenszkijGulyás Gergely

Gulyás Gergely közösségi oldalán jelentette be, hogy pénteken délután a Nemzeti Ellenállás Mozgalom demonstrációt szervez Budapest XII. kerületében, az ukrán nagykövetség épülete előtt. A tüntetésen részt vesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A megmozdulás célja, hogy felhívja a figyelmet a kormány álláspontja szerint Magyarországot érő ukrán zsarolásra.

tüntetés
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz a tüntetésen (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
Tüntetést szerveznek az ukrán zsarolás ellen péntekre, Szijjártó Péter is felszólal

„Zelenszkij nem nevethet a végén”

Gulyás Gergely arra kérte a magyarokat, hogy minél többen csatlakozzanak.

A demonstrációt pénteken 16 órakor tartanak a budapesti Istenhegyi út 84/b szám alatt, az ukrán nagykövetség előtt.

A szervezők szerint a tüntetés célja, hogy világos üzenetet küldjenek: Magyarország nem fogadja el az energiabiztonságot veszélyeztető lépéseket és a politikai nyomásgyakorlást. Gulyás úgy fogalmazott

Csatlakozzon Ön is, Zelenszkij nem nevethet a végén!” 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!