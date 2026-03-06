Gulyás Gergely: Zelenszkij nem nevethet a végén!

„Zelenszkij nem nevethet a végén”

Gulyás Gergely arra kérte a magyarokat, hogy minél többen csatlakozzanak.

A demonstrációt pénteken 16 órakor tartanak a budapesti Istenhegyi út 84/b szám alatt, az ukrán nagykövetség előtt.

A szervezők szerint a tüntetés célja, hogy világos üzenetet küldjenek: Magyarország nem fogadja el az energiabiztonságot veszélyeztető lépéseket és a politikai nyomásgyakorlást. Gulyás úgy fogalmazott: