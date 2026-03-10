Hírlevél
tüntetés

„Slava Ukraina” felirattal tüntettek a tiszások a Háborúellenes gyűlés ellen Debrecenben

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ellentüntetők is megjelentek a debreceni Főnix Aréna közelében szombaton, ahol Orbán Viktor részvételével tartották a háborúellenes gyűlést. A demonstráló civilek a rendőrség által kijelölt területen, a rendezvény helyszínétől mintegy húsz méterre állhattak – számolt be a Debreciner honlapja.
tüntetésDebrecenTisza PártSlava UkrainiHáborúellenes GyűlésVálasztás 2026

A Debreciner beszámolója szerint néhány helyi civil a Főnix Aréna szomszédságában, a Hódos Rendezvényközpont előtt szervezett tüntetést a szombati Háborúellenes gyűlés idején. A tiltakozók táblákkal fogadták az eseményre érkező Fidesz-szimpatizánsokat, és elsősorban a helyi akkumulátorgyárak kérdését feszegették.

tüntetés
Csekély létszámú ellentüntetést szerveztek a tiszások Debrecenbe (Forrás: Debreciner)

„Dobástávolságra” állhattak a demonstrálók

A demonstráció szervezője, Papp Anikó a debreceni ellenzéki hírportálnak arról beszélt, hogy a tiltakozást a rendőrséggel egyeztetve szervezték meg. A hatóság a DPK-gyűlés helyszínét körülvevő kordonoktól körülbelül 20 méterre engedte a civileket, 

akik között „Slava Ukraina” feliratú táblát tartó tiltakozó is volt, 

de olyan is volt, aki a városban tervezett vagy működő akkumulátorgyárakkal kapcsolatos aggályokat fogalmazta meg..

A hatóság a DPK-gyűlés helyszínét határoló kordontól nagyjából húsz méterre engedte a civileket, állítólag „dobástávolságra”.

A szervezők szerint így is elérték a céljukat

Papp Anikó arról is beszélt, hogy a gyűlésre érkezők többsége semlegesen fogadta a demonstrálók üzeneteit. A szervezők szerint a tiltakozás fő célja az volt, hogy megmutassák: Debrecenben többféle vélemény is létezik.

