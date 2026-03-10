„Slava Ukraina” felirattal tüntettek a tiszások a Háborúellenes gyűlés ellen Debrecenben

A Debreciner beszámolója szerint néhány helyi civil a Főnix Aréna szomszédságában, a Hódos Rendezvényközpont előtt szervezett tüntetést a szombati Háborúellenes gyűlés idején. A tiltakozók táblákkal fogadták az eseményre érkező Fidesz-szimpatizánsokat, és elsősorban a helyi akkumulátorgyárak kérdését feszegették.
„Dobástávolságra” állhattak a demonstrálók
A demonstráció szervezője, Papp Anikó a debreceni ellenzéki hírportálnak arról beszélt, hogy a tiltakozást a rendőrséggel egyeztetve szervezték meg. A hatóság a DPK-gyűlés helyszínét körülvevő kordonoktól körülbelül 20 méterre engedte a civileket,
akik között „Slava Ukraina” feliratú táblát tartó tiltakozó is volt,
de olyan is volt, aki a városban tervezett vagy működő akkumulátorgyárakkal kapcsolatos aggályokat fogalmazta meg..
A szervezők szerint így is elérték a céljukat
Papp Anikó arról is beszélt, hogy a gyűlésre érkezők többsége semlegesen fogadta a demonstrálók üzeneteit. A szervezők szerint a tiltakozás fő célja az volt, hogy megmutassák: Debrecenben többféle vélemény is létezik.