„Slava Ukraina” felirattal tüntettek a tiszások a Háborúellenes gyűlés ellen Debrecenben

A Debreciner beszámolója szerint néhány helyi civil a Főnix Aréna szomszédságában, a Hódos Rendezvényközpont előtt szervezett tüntetést a szombati Háborúellenes gyűlés idején. A tiltakozók táblákkal fogadták az eseményre érkező Fidesz-szimpatizánsokat, és elsősorban a helyi akkumulátorgyárak kérdését feszegették.

Csekély létszámú ellentüntetést szerveztek a tiszások Debrecenbe (Forrás: Debreciner)

„Dobástávolságra” állhattak a demonstrálók

A demonstráció szervezője, Papp Anikó a debreceni ellenzéki hírportálnak arról beszélt, hogy a tiltakozást a rendőrséggel egyeztetve szervezték meg. A hatóság a DPK-gyűlés helyszínét körülvevő kordonoktól körülbelül 20 méterre engedte a civileket,

akik között „Slava Ukraina” feliratú táblát tartó tiltakozó is volt,

de olyan is volt, aki a városban tervezett vagy működő akkumulátorgyárakkal kapcsolatos aggályokat fogalmazta meg..