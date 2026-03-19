Üres buszok a Tisza-menetre? – A Tűzfalcsoport szerint vidékről alig érkeztek résztvevők

A Tűzfalcsoport beszámolója szerint meglepő képek kerültek elő a Tisza Párt szombati rendezvényéhez kapcsolódó utaztatásról, mivel több buszjárat is részben vagy teljesen üresen közlekedett Budapestre.

A Tisza Párt szombati rendezvényére a Tűzfalcsoport szerint vidékről alig érkeztek résztvevők. Fotó. Tűzfalcsoport

A Tűzfalcsoport szerint kongtak az ürességtől a tiszás buszok szombaton

A cikk szerint a tiszás szervezők ezúttal is biztosítottak ingyenes vagy kedvezményes utazási lehetőséget a vidéki résztvevők számára, ennek ellenére a részvétel nem érte el a várakozásokat. A portálhoz eljuttatott, különböző közösségi csoportokból származó felvételeken az látható, hogy több járművön jelentős számú üres hely maradt.

Fotó: Tűzfalcsoport

A Tűzfalcsoport értelmezése szerint mindez azt jelzi, hogy a Tisza Párt rendezvényére vidékről jóval kevesebben érkeztek, mint amire a szervezők számíthattak. A portál szerint külön figyelemre méltó, hogy a kedvezményes utazási lehetőségek sem voltak elegendők ahhoz, hogy szélesebb vidéki tömegeket vonzzanak a fővárosi eseményre.