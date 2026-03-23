Döbbenetes és elfogadhatatlan! – megszólalt az igazságügyi miniszter a lehallgatási botrányról

Tuzson Bence igazságügyi miniszter is közzétette gondolatait a lehallgatási botránnyal kapcsolatban. A minisztert Orbán Viktor miniszterelnök kérte fel arra, hogy teljes körűen vizsgálja ki a történteket; ez a folyamat haladéktalanul meg is kezdődik.

Tuzson Bence élesen bírálta a Pányi-féle lehallgatási botrányt

Az igazságügyi miniszter szerint

elfogadhatatlan az, hogy idegen hatalmak, titkosszolgálatok beavatkozzanak a magyar választásokba azért, hogy olyan, Ukrajnát feltétel nélkül támogató kormányt juttassanak hatalomra, amely belesodorja Magyarországot a háborúba.

Úgy fogalmazott: Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek.