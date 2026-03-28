Orbán Viktor megszólalt az új tiszás botrány kapcsán

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Besült a lejáratókampány: hallgat a baloldali sajtó a tiszás ügynökbotrányról

Újabb fordulatot vett a tiszás ügynökbotrány, miután nyilvánosságra került egy vallomás, amely alapjaiban írhatja át az eddigi narratívát. A történtek nyomán feltűnő hallgatásba burkolózott több balliberális sajtóorgánum – írta meg a Magyar Nemzet.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint a botrány középpontjában álló informatikus maga is elismerte, hogy kapcsolatba került egy külföldi szolgálattal, amely szervezhette és felkészíthette egy későbbi akcióra. A felvétel nyilvánosságra kerülése után több médium visszafogottan vagy egyáltalán nem foglalkozott az üggyel, pedig ez az ügynökbotrány alapjaiban írja át a Tisza Párt narratíváját.

Mélyen hallgat a baloldali sajtó a tiszás ügynökbotrány új fejleményei kapcsán (Forrás: Origo)

Vallomás, ami mindent felülírt

A nyilvánosságra hozott beszélgetés alapjaiban rendítette meg a korábban kialakított képet. 

Romba döntötte a baloldali média gondosan felépített lejárató kampányát a tiszás informatikus vallomása”

 – fogalmaz a cikk, hozzátéve: a felvétel alapján egyértelművé vált, hogy az érintett személyt külföldi szolgálatok próbálhatták beszervezni. A beszámoló arra is kitér, hogy az ügy az Alkotmányvédelmi Hivatal tevékenységével kapcsolatos korábbi állításokat is megkérdőjelezheti.

A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

Feltűnő hallgatás a médiában

A történtek után több jelentős baloldali médium – köztük a Telex, a 444 vagy a HVG – nem emelte ki a hírt, ami a lap értelmezése szerint szokatlan visszafogottságot jelez.

A kialakult helyzet nem meglepő, mivel a nyilvánosságra került információk „minden kétséget kizáróan” cáfolják a korábbi állításokat, és komoly kérdéseket vetnek fel az ügy médiabeli kezelésével kapcsolatban.

