Besült a lejáratókampány: hallgat a baloldali sajtó a tiszás ügynökbotrányról

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a botrány középpontjában álló informatikus maga is elismerte, hogy kapcsolatba került egy külföldi szolgálattal, amely szervezhette és felkészíthette egy későbbi akcióra. A felvétel nyilvánosságra kerülése után több médium visszafogottan vagy egyáltalán nem foglalkozott az üggyel, pedig ez az ügynökbotrány alapjaiban írja át a Tisza Párt narratíváját.
Vallomás, ami mindent felülírt
A nyilvánosságra hozott beszélgetés alapjaiban rendítette meg a korábban kialakított képet.
Romba döntötte a baloldali média gondosan felépített lejárató kampányát a tiszás informatikus vallomása”
– fogalmaz a cikk, hozzátéve: a felvétel alapján egyértelművé vált, hogy az érintett személyt külföldi szolgálatok próbálhatták beszervezni. A beszámoló arra is kitér, hogy az ügy az Alkotmányvédelmi Hivatal tevékenységével kapcsolatos korábbi állításokat is megkérdőjelezheti.
Feltűnő hallgatás a médiában
A történtek után több jelentős baloldali médium – köztük a Telex, a 444 vagy a HVG – nem emelte ki a hírt, ami a lap értelmezése szerint szokatlan visszafogottságot jelez.
A kialakult helyzet nem meglepő, mivel a nyilvánosságra került információk „minden kétséget kizáróan” cáfolják a korábbi állításokat, és komoly kérdéseket vetnek fel az ügy médiabeli kezelésével kapcsolatban.