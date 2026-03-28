Besült a lejáratókampány: hallgat a baloldali sajtó a tiszás ügynökbotrányról

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a botrány középpontjában álló informatikus maga is elismerte, hogy kapcsolatba került egy külföldi szolgálattal, amely szervezhette és felkészíthette egy későbbi akcióra. A felvétel nyilvánosságra kerülése után több médium visszafogottan vagy egyáltalán nem foglalkozott az üggyel, pedig ez az ügynökbotrány alapjaiban írja át a Tisza Párt narratíváját.

Mélyen hallgat a baloldali sajtó a tiszás ügynökbotrány új fejleményei kapcsán (Forrás: Origo)

Vallomás, ami mindent felülírt

A nyilvánosságra hozott beszélgetés alapjaiban rendítette meg a korábban kialakított képet.

Romba döntötte a baloldali média gondosan felépített lejárató kampányát a tiszás informatikus vallomása”

– fogalmaz a cikk, hozzátéve: a felvétel alapján egyértelművé vált, hogy az érintett személyt külföldi szolgálatok próbálhatták beszervezni. A beszámoló arra is kitér, hogy az ügy az Alkotmányvédelmi Hivatal tevékenységével kapcsolatos korábbi állításokat is megkérdőjelezheti.