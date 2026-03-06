Tiszához köthető ügyvédi iroda védi a pénzmosás gyanúja miatt lekapcsolt ukránokat

Mint ismeretes, az ügyvédi közreműködést az tette szükségessé, hogy a magyar hatóságok több tízmillió eurót és dollárt, valamint aranyat foglaltak le a napközben őrizetbe vett ukránoktól. A beszámolók szerint az ukrán állami takarékbank alkalmazottait állították meg a TEK emberei, akik az ukrán külügyminisztérium utólagos közlése szerint Ausztriából tartottak Ukrajnába, és készpénzt szállítottak úgymond az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatások részeként. A magyar hatóságok azonban lefoglalták az ukránok által szállított értékeket: mintegy 40 millió eurót, 35 millió dollárt és 9 kilogramm aranyat.
Csak véletlen, hogy az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi irodában dolgozik a tiszás politikus Laczó Adrienn?
Az ukrán pénzszállítók jogi képviseletét Horváth Lóránt ügyvéd látja el, amivel kapcsolatban a Mandiner érdekes összefüggésekről értesült. A lap szerint az ügy érdekességeként, Horváth ügyvédi irodájában dolgozik Laczó Adrienn, aki korábban bíróként tevékenykedett, majd a közéletben is megjelent, és több szálon kötődik a Tisza Párthoz.
Laczó Adrienn nyilvánosan is többször kifejezte támogatását Magyar Péter pártja iránt. Egy korábbi bejegyzésében például így fogalmazott:
Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom.”
A jogász korábban arról is beszámolt, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével. Elmondása szerint az igazságügyi helyreállítási terv kidolgozásán dolgoztak.
Laczó Adrienn a közösségi médiában is többször támogatta a Tisza Párt programját, különösen annak igazságügyi fejezeteit. Emellett 2025. január 24-én előadást is tartott a párt Discord-csatornáján.
A Tűzfalcsoport egy korábbi bejegyzésében Laczót egyenesen a Tisza Párt igazságügyi programjának egyik kidolgozójaként említette.
A Mandiner értékelése szerint az ügy azért figyelemre méltó, mert a pénzmosás gyanúja miatt lekapcsolt ukránok jogi képviselete egy olyan ügyvédi irodához került, amelynek egyik ügyvédje több szálon is kapcsolódik Magyar Péter politikai közösségéhez, ami kérdéseket vet fel a Tisza Párt és az ukrán szereplők közötti kapcsolatokkal kapcsolatban.