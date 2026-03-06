Tiszához köthető ügyvédi iroda védi a pénzmosás gyanúja miatt lekapcsolt ukránokat

Mint ismeretes, az ügyvédi közreműködést az tette szükségessé, hogy a magyar hatóságok több tízmillió eurót és dollárt, valamint aranyat foglaltak le a napközben őrizetbe vett ukránoktól. A beszámolók szerint az ukrán állami takarékbank alkalmazottait állították meg a TEK emberei, akik az ukrán külügyminisztérium utólagos közlése szerint Ausztriából tartottak Ukrajnába, és készpénzt szállítottak úgymond az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatások részeként. A magyar hatóságok azonban lefoglalták az ukránok által szállított értékeket: mintegy 40 millió eurót, 35 millió dollárt és 9 kilogramm aranyat.

Mint ismeretes, jelentős készpénz- és aranyszállítmányt foglaltak le a magyar hatóságok azoktól az ukrán banki alkalmazottaktól, akiket a Terrorelhárítási Központ (TEK) állított meg Magyarországon. A Mandiner értesülései szerint az ügy érdekes összefüggése, hogy a pénzszállítókat képviselő ügyvédi irodában dolgozik az a Laczó Adrienn, aki több szálon is kötődik a Tisza Párthoz. Fotó: Facebook /Laczó Adrienn

Csak véletlen, hogy az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi irodában dolgozik a tiszás politikus Laczó Adrienn?

Az ukrán pénzszállítók jogi képviseletét Horváth Lóránt ügyvéd látja el, amivel kapcsolatban a Mandiner érdekes összefüggésekről értesült. A lap szerint az ügy érdekességeként, Horváth ügyvédi irodájában dolgozik Laczó Adrienn, aki korábban bíróként tevékenykedett, majd a közéletben is megjelent, és több szálon kötődik a Tisza Párthoz.

Laczó Adrienn nyilvánosan is többször kifejezte támogatását Magyar Péter pártja iránt. Egy korábbi bejegyzésében például így fogalmazott:

Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom.”

A jogász korábban arról is beszámolt, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével. Elmondása szerint az igazságügyi helyreállítási terv kidolgozásán dolgoztak.

Laczó Adrienn a közösségi médiában is többször támogatta a Tisza Párt programját, különösen annak igazságügyi fejezeteit. Emellett 2025. január 24-én előadást is tartott a párt Discord-csatornáján.

A Tűzfalcsoport egy korábbi bejegyzésében Laczót egyenesen a Tisza Párt igazságügyi programjának egyik kidolgozójaként említette.

A Mandiner értékelése szerint az ügy azért figyelemre méltó, mert a pénzmosás gyanúja miatt lekapcsolt ukránok jogi képviselete egy olyan ügyvédi irodához került, amelynek egyik ügyvédje több szálon is kapcsolódik Magyar Péter politikai közösségéhez, ami kérdéseket vet fel a Tisza Párt és az ukrán szereplők közötti kapcsolatokkal kapcsolatban.