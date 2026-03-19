Honvédelmi miniszter: Újabb beruházás segíti a tatai Leopardok „életét”

Tatára menet jelentett be új beruházást Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter újabb védelmi beruházást jelnetett be (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Leopardok otthonába megyünk. Tata, ahol ezek a modern harckocsik laknak, kap egy új harcjárműjavító hangárt."

Majd azzal folytatja a miniszter, hogy nagyon fontos, hogy egy jól felépített haderőben ne csak kiváló katonák, erős fegyverrendszerek, de jó infrastruktúra is legyen. Most Tatán egy hangárt vesznek át, mert erőt ígértek, és erőt építettek.