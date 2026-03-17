Az ukránok eljöttek a Tisza rendezvényére és bejelentették, hogy a Békemeneten voltak többen

„Az ukránok aggódnak. Eljöttek a Tisza rendezvényére és bejelentették, hogy a Békemeneten voltak többen! Magyarország nem lesz ukrán gyarmat! Itt Zelenszkij nem parancsol. Csak Orbán Viktor a biztos választás!” – írta közöségi oldalán Menczer Tamás.

Menczer Tamás: Kék-sárga, vagy piros-fehér-zöld? Válassz! A Tisza már választott.

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Mint ismert, a Tisza Párt menetén erőteljesen képviseltették magukat az ukránok, de így sem sikerült több embert felvonultatnia Magyar Péternek. A Tisza háborús menetén egy ukrán zászló is előkerült, míg Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, ukrán bértapsolók voltak a tömegben.