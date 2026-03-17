Hidvéghi Balázs: Brüsszel csúnyán lebuktatta Magyar Péter és Zelenszkij összejátszását

Hidvéghi Balázs azt hangoztatta a videójában, hogy ez az összejátszás nagyon veszélyes, és sokba kerülhet a magyaroknak.

A békénkbe, a pénzünkbe és a rezsinkbe. Még egy erős ok arra, hogy aki eddig még nem tette, az töltse ki a nemzeti petíciót

– fogalmazott. Kifejtette, hogy Brüsszel egyik "hírhedt embere", a Tiszának Budapesten kampányoló Daniel Freund tényként közölte: Magyar Péter pénzt és katonai támogatást fog adni Zelenszkijnek, ha kormányra kerül. Magyar Péter tehát hiába játssza ezt a kétarcú, hazug játékot, Zelenszkij és Brüsszel emberei sorra buktatják le őt - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy minden nappal egyre világosabb: Magyar Péter, Zelenszkij és Brüsszel összejátszik.

A politikus szerint Zelenszkij és a brüsszeli elit azért támogatja Magyar Pétert, mert nekik egy báb kell, aki szépen azt teszi, amit parancsolnak neki.

Az ukránoknak és Brüsszelnek útjában áll Orbán Viktor és nemzeti kormánya, mert mi nemet mondunk arra, hogy háborúba rángassák Európát. Nemet mondunk arra, hogy elvegyék a magyarok pénzét, és elküldjék Ukrajnába, és nemet mondunk arra is, hogy a magyarok megemelt rezsijéből fizessék az oroszok elleni háborújuk árát

– jelentette ki Hidvéghi Balázs. Az államtitkár azt kérte, hogy aki nemet akar mondani a háborúra, Ukrajna pénzelésére és a magasabb rezsire, az csatlakozzon a nemzeti petícióhoz papíralapon vagy az interneten.