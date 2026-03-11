Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új felmérés érkezett a billegő körzetekből – Magyar Péter ennek nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

hann endre

Így működik együtt Ukrajna a kamukutatásokkal lebukott Hann Endrével és Magyar Péterrel

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán hírügynökségek külföldre is terjesztették a hírt, és egyből olyan összefüggésbe helyezték, hogy ez Ukrajnának jó, mert az ukránbarát Magyar Péter kerülhet hatalomra. Ez is jól mutatja, hogy a kétarcú Magyar Péter valójában Zelenszkij szövetségese – elemzés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hann endreukrajnaVálasztás 2026közvélemény-kutatásDeák Dániel

Mint sokan hallottak róla, a Medián januárban és februárban is döbbenetes mértékű Tisza-előnyt hozott ki. A számok már első ránézésre sem voltak hihetőek, de később kiderült, hogy a Hann Endréhez köthető közvélemény-kutató cég nem a valós pártpreferenciákat közölte – számol be róla az Ellenpont.

Már eleve az árulkodó, hogy a háború kezdete, egész pontosan 2022 márciusa óta Ukrajna zászlaja díszeleg Hann Endre facebookos profilképén
Már eleve az árulkodó, hogy a háború kezdete, egész pontosan 2022 márciusa óta Ukrajna zászlaja díszeleg Hann Endre facebookos profilképén Fotó: Facebook/Hann Endre

A csalás ellenére az ukrán sajtóban látványosan Hannék produkcióját ünneplik, több ismert portál is részletes anyagban számolt be a kutatásról. Ez annak fényében nem meglepő, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz köthető médiatermékek jó ideje nyíltan kampányolnak a Tisza és Magyar Péter mellett.

Kijevben ugyanis abban bíznak, hogy Magyar Péter vezetésével ukránpárti kormány alakul Magyarországon, amely majd támogatni fogja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és nem blokkolja tovább az újabb 90 milliárd eurós brüsszeli hitelcsomagot.

Orbán Anita, a Tisza külügyi tanácsadója egyenesen a transzatlanti fókuszú biztonságpolitikai szervezetből, a Globsecből érkezett a Tiszába. Árulkodó, hogy a nemzetközi szervezet vezérkarában jelenleg is helyet foglal a Magyar Péter mellett nyíltan kiálló volt MSZP-s kormányfő, Bajnai Gordon.

A miniinterjú után a The Public egészen döbbenetes módon a Medián-kutatást összefüggésbe hozta a forint 0,6 százalékos erősödésével.

Innentől nem volt megállás, folytatódott a színtiszta propaganda: a Telexre hivatkozva beszámoltak Gödről, valamint „hatástalannak” nevezték Orbán Viktor „ukránellenes” retorikáját.

Sokat elárul a kijevi média szándékáról, hogy senki sem foglalkozott Hann Endréék lebukásával. Egy kamukutatás alapján nagy erőkkel bizonygatták a Tisza támogatottságát, de amikor kiderült a valóság, az már nem bírt hírértékkel számukra.

A manipulált Medián-mérés futtatása tehát tökéletesen illeszkedik az ukrán sajtóban zajló trendekhez. És egyúttal rámutat egy nagyon fontos dologra:

a Tisza hátországának szereplői és a kijevi körök közötti összjátékra.

Ezt erősíti a Politico értesülése: a brüsszeli lap a napokban arról írt, hogy Magyar Péterék rendszeresen egyeztetnek az ukránokkal, politikai, gazdasági és médiaszinten is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!