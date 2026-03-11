Így működik együtt Ukrajna a kamukutatásokkal lebukott Hann Endrével és Magyar Péterrel

Mint sokan hallottak róla, a Medián januárban és februárban is döbbenetes mértékű Tisza-előnyt hozott ki. A számok már első ránézésre sem voltak hihetőek, de később kiderült, hogy a Hann Endréhez köthető közvélemény-kutató cég nem a valós pártpreferenciákat közölte – számol be róla az Ellenpont.

Már eleve az árulkodó, hogy a háború kezdete, egész pontosan 2022 márciusa óta Ukrajna zászlaja díszeleg Hann Endre facebookos profilképén Fotó: Facebook/Hann Endre

A csalás ellenére az ukrán sajtóban látványosan Hannék produkcióját ünneplik, több ismert portál is részletes anyagban számolt be a kutatásról. Ez annak fényében nem meglepő, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz köthető médiatermékek jó ideje nyíltan kampányolnak a Tisza és Magyar Péter mellett.

Kijevben ugyanis abban bíznak, hogy Magyar Péter vezetésével ukránpárti kormány alakul Magyarországon, amely majd támogatni fogja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és nem blokkolja tovább az újabb 90 milliárd eurós brüsszeli hitelcsomagot.

Orbán Anita, a Tisza külügyi tanácsadója egyenesen a transzatlanti fókuszú biztonságpolitikai szervezetből, a Globsecből érkezett a Tiszába. Árulkodó, hogy a nemzetközi szervezet vezérkarában jelenleg is helyet foglal a Magyar Péter mellett nyíltan kiálló volt MSZP-s kormányfő, Bajnai Gordon.

A miniinterjú után a The Public egészen döbbenetes módon a Medián-kutatást összefüggésbe hozta a forint 0,6 százalékos erősödésével.

Innentől nem volt megállás, folytatódott a színtiszta propaganda: a Telexre hivatkozva beszámoltak Gödről, valamint „hatástalannak” nevezték Orbán Viktor „ukránellenes” retorikáját.

Sokat elárul a kijevi média szándékáról, hogy senki sem foglalkozott Hann Endréék lebukásával. Egy kamukutatás alapján nagy erőkkel bizonygatták a Tisza támogatottságát, de amikor kiderült a valóság, az már nem bírt hírértékkel számukra.

A manipulált Medián-mérés futtatása tehát tökéletesen illeszkedik az ukrán sajtóban zajló trendekhez. És egyúttal rámutat egy nagyon fontos dologra:

a Tisza hátországának szereplői és a kijevi körök közötti összjátékra.

Ezt erősíti a Politico értesülése: a brüsszeli lap a napokban arról írt, hogy Magyar Péterék rendszeresen egyeztetnek az ukránokkal, politikai, gazdasági és médiaszinten is.