Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna hibrid hadműveletet folytat Magyarországgal szemben

Kijelentette: „Ukrajnától minden kitelik, a legismertebb művelete az Északi Áramlat felrobbantása volt”.

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Mint mondta, „Magyarország célpontjában van ennek az országnak, hiszen Magyarország a saját érdekében cselekszik ebben az egyébként rettenetes háborúban”.

Magyarország érdeke azt diktálja, hogy ne szállítsunk fegyvert, ne adjunk pénzt és semmi körülmények között ne sodródjunk bele a háborúba - hangsúlyozta a politikus. Ez azt jelenti, hogy ne küldjünk katonát, és ennek feltétele az, hogy megakadályozzuk Ukrajna európai uniós csatlakozását. Ebből a nézőpontból Magyarország ellenség – fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elfogadhatatlan provokációnak nevezte az ukrán elnök Magyarország miniszterelnökét fenyegető nyilatkozatát, ami megítélése szerint beleillik a „hibrid hadviselési láncba”.

„Folyamatosan emelik a téteket, folyamatosan tesznek, illetve mondanak olyan dolgokat, ami növeli a feszültséget, és aminek az a célja, hogy politikai káoszt állítsanak elő Magyarországon” – hangsúlyozta.

A miniszter szerint a Barátság kőolajvezeték műszaki ok nélküli zárva tartása egy "nagyon magas eszkalációs szint" a hibrid hadműveletben. A hibrid hadművelet provokációkat, nyilatkozatokat, olyan döntéseket foglal magába, amelyek a káosz és az adott országra helyeződő nyomás növelését célozzák

– magyarázta.

Az energetikai infrastruktúra védelme kapcsán a tárcavezető aláhúzta, „a Magyar Honvédség végzi a feladatát, minden Magyarországot fenyegető veszélyt felmérnek, értékelnek, és ez alapján járnak el. A gáz-, olaj- és elektromos vezetékrendszerre kapcsolódó állomások egy provokációban történő sérülése a magyar energiaellátást, a gazdaságot és a közlekedést befolyásolná negatívan – tette hozzá.

Okkal feltételezhetjük, hogy egy ellenünk hibrid hadműveletet folytató állam, ilyen kritikus infrastruktúra elemekkel kapcsolatos provokációkkal is próbálkozik – mondta a miniszter.

Közölte, a honvédség erői egy előre lefektetett terv szerint, az Energiaügyi Minisztérium által adott információk alapján az egyeztető törzsben meghatározott elemek köré vonult ki, ezeket biztosítja.