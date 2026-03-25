Ukrajna szokjon le a halállisták készítéséről, mert mifelénk ez nem szokás!

Kocsis Máté közösségi oldalán elemezte, hogy mi akar Ukrajna, és ehhez mit kellene teljesíteni, hogy ez megvalósulhasson.

Kocsis Máté: Jelenleg háromból hármat akadályozunk meg Ukrajna követelései közül Fotó: AFP/Genya Savilov

Azt akarja Ukrajna, hogy minél előbb vegyék fel az Európai Unióba.

Azt akarja, hogy az EU finanszírozza Ukrajnát.

Az amerikaiak az új elnök óta kihátráltak, ezért katonai segítséget várnak el az Európai Uniós országoktól.

Ebből a háromból hármat mi akadályozunk meg”

– közli a frakcióvezető, de az okokat is megemlíti.

Ukrajnának ugyanis jó lenne leszoknia arról, hogy halállistákat készít EU tagállamok rendőri vezetői vagy politikusai kapcsán. Meg az se ártana, hogy ha az ukrán elnök nem fenyegetné halálosan a magyar miniszterelnököt, vagy más Európai Uniós ország vezetőjét. Ugyanis, mint Kocsis Máté hozzáteszi,