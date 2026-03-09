Megint lebukott a balos média, hatalmasat hazudtak az ukrán aranykonvojról

„Valamennyi nemzetbiztonsági szolgálat feltárása alapján hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető, és a választások orosz befolyásolására vonatkozik” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Fotó: Facebook

Mint ismert, március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzés alá vont egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. A gépjárműben jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat találtak: a beszámoló szerint mintegy 35 millió eurót, 45 millió dollárt, valamint aranytömböket szállítottak.

A politikus a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésével kapcsolatban reagált azokra az állításokra, amelyek a baloldali médiában jelentek meg az ukrán aranykonvoj ügyével összefüggésben. Kocsis Máté szerint

más országok titkosszolgálatai sem rendelkeznek olyan adatokkal, amelyek alátámasztanák az ilyen jellegű tevékenységet.

A frakcióvezető szerint a baloldali médiumok és politikusok részéről megfogalmazott vádak csupán arra szolgálnak, hogy eltereljék a figyelmet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéseiről és az ukrán beavatkozási kísérletekről a magyar választásokkal kapcsolatban.

Kocsis Máté úgy fogalmazott: szerinte Zelenszkij ukránbarát kormányt szeretne Magyarországon, és ezért próbálnak beavatkozni a magyar választásokba.