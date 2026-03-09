Ezért gyanús az ukrán aranykonvoj, ezért kell a törvény szigora

Hírlevél
„Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, melyeket tisztázni kell” – írta Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezért nyújtottak be törvényjavaslatot, amely további eszközöket adna a NAV kezébe, hogy teljes körűen kivizsgálhassák a több tízmillió eurót, dollárt és aranyat szállító ukrán konvoj ügyét, valamint annak esetleges nemzetbiztonsági kockázatait.
Kocsis MátéVálasztás 2026ukrán aranykonvoj

„Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, melyeket tisztázni kell. Ehhez szükséges, hogy további eszközöket adjunk a NAV kezébe” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

ukrán pénz, aranykonvoj, tisza párt, Kocsis Máté
A lefoglalt ukrán pénz Fotó: Facebook

Mint ismert, március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzés alá vont egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. A gépjárműben jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat találtak: a beszámoló szerint mintegy 35 millió eurót, 45 millió dollárt, valamint aranytömböket szállítottak.

Kocsis Máté tájékoztatott, ezért törvényjavaslatot nyújtottak be, amelyet kivételes eljárásban tárgyal az Országgyűlés. A javaslat célja, hogy a hatóságok teljes körűen kivizsgálhassák a Magyarországon feltartóztatott, jelentős értékű készpénzt és aranyat szállító konvoj ügyét.

A politikus hangsúlyozta: a törvény lehetővé tenné, hogy a hatóságok részletesen feltárják a visszatartott vagyon eredetét, célállomását és felhasználásának célját. A vizsgálat arra is kiterjedne, hogy milyen jogcímen szállították a pénzt Magyarország területén keresztül, kik voltak a szállítók, és pontosan milyen körülmények között zajlott a szállítás.

A frakcióvezető szerint azt is tisztázni kell, hogy az érintetteknek lehetett-e kapcsolatuk bűn- vagy terrorszervezetekkel, valamint hogy a szállítási műveletnek lehettek-e Magyarország nemzetbiztonságát érintő következményei. A kormánypárti politikus szerint a törvényjavaslat célja, hogy ezekre a kérdésekre megnyugtató válasz szülessen.

 

