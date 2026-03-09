Ezért gyanús az ukrán aranykonvoj, ezért kell a törvény szigora

„Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, melyeket tisztázni kell. Ehhez szükséges, hogy további eszközöket adjunk a NAV kezébe” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A lefoglalt ukrán pénz Fotó: Facebook

Mint ismert, március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzés alá vont egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. A gépjárműben jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat találtak: a beszámoló szerint mintegy 35 millió eurót, 45 millió dollárt, valamint aranytömböket szállítottak.

Kocsis Máté tájékoztatott, ezért törvényjavaslatot nyújtottak be, amelyet kivételes eljárásban tárgyal az Országgyűlés. A javaslat célja, hogy a hatóságok teljes körűen kivizsgálhassák a Magyarországon feltartóztatott, jelentős értékű készpénzt és aranyat szállító konvoj ügyét.

A politikus hangsúlyozta: a törvény lehetővé tenné, hogy a hatóságok részletesen feltárják a visszatartott vagyon eredetét, célállomását és felhasználásának célját. A vizsgálat arra is kiterjedne, hogy milyen jogcímen szállították a pénzt Magyarország területén keresztül, kik voltak a szállítók, és pontosan milyen körülmények között zajlott a szállítás.

A frakcióvezető szerint azt is tisztázni kell, hogy az érintetteknek lehetett-e kapcsolatuk bűn- vagy terrorszervezetekkel, valamint hogy a szállítási műveletnek lehettek-e Magyarország nemzetbiztonságát érintő következményei. A kormánypárti politikus szerint a törvényjavaslat célja, hogy ezekre a kérdésekre megnyugtató válasz szülessen.