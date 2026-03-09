Az ukrán aranykonvoj hazai címzettje egyelőre ismeretlen

Hírlevél
43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Miért jöttek Magyarországra? Minek kell ez a pénz valójában? Kié a pénz? Ki adja kinek? Számos olyan kérdés, amelynek megválaszolását jogosan várja el a közvélemény. Kocsis Máté Facebook-videójában hívja fel a figyelmet az ukrán aranykonvojügy furcsaságaira és fontosságára.
ukrán aranykonvojfontos kérdésekKocsis Máté

Ha önök, vagy bárki a nézők közül bemegy egy bankba és betesz pénzt, mondjuk 5 millió forintot, vagy kivesz 5 millió forintot, akkor űrlaptengereket kell kitölteni, hogy honnan van, mire kell, mire fogja költeni, honnan szerezte, stb. Ezek meg több tízmilliárd forinttal autókáztak közúton készpénzzel. Érzi mindenki, hogy van néhány kérdés – közölte  Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebookvideó-bejegyzésében az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban.

Kocsis Máté, ukrán aranykonvoj
Kocsis Máté levonta a jéghideg, mégis humoros következtetést az ukrán aranykonvojról
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy eleve a hosszabb útvonalon mentek, mert Lengyelország felé rövidebb lett volna. Azonban más kérdések is felmerülnek:

  • Miért jöttek Magyarországra?
  • Minek kell ez a pénz valójában?
  • Kié a pénz?
  • Ki adja kinek?

– hangsúlyozta.

Ukrán aranykonvoj: valamiért ide jött ez a pénz

Kocsis Máté rámutatott:

az hülyeség, hogy ez bankok közötti pénztranszfer volt,

azt átutalással szokták intézni. Ilyen mennyiségű készpénz furikázása közúton és pont Magyarországon keresztül, nem is a legrövidebb úton, felveti a kérdést:

Miért van itt ez a pénz? Kié a pénz?”

 

