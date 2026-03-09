Az ukrán aranykonvoj hazai címzettje egyelőre ismeretlen

Ha önök, vagy bárki a nézők közül bemegy egy bankba és betesz pénzt, mondjuk 5 millió forintot, vagy kivesz 5 millió forintot, akkor űrlaptengereket kell kitölteni, hogy honnan van, mire kell, mire fogja költeni, honnan szerezte, stb. Ezek meg több tízmilliárd forinttal autókáztak közúton készpénzzel. Érzi mindenki, hogy van néhány kérdés – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebookvideó-bejegyzésében az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban.

Kocsis Máté levonta a jéghideg, mégis humoros következtetést az ukrán aranykonvojról

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy eleve a hosszabb útvonalon mentek, mert Lengyelország felé rövidebb lett volna. Azonban más kérdések is felmerülnek:

Miért jöttek Magyarországra?

Minek kell ez a pénz valójában?

Kié a pénz?

Ki adja kinek?

– hangsúlyozta.

Ukrán aranykonvoj: valamiért ide jött ez a pénz

Kocsis Máté rámutatott:

az hülyeség, hogy ez bankok közötti pénztranszfer volt,

azt átutalással szokták intézni. Ilyen mennyiségű készpénz furikázása közúton és pont Magyarországon keresztül, nem is a legrövidebb úton, felveti a kérdést: