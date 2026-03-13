Kilenc kérdés, amire nincs még válasz az ukrán aranykonvoj ügyében

Alig több mint egy hete, március 5-én állította meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a terrorelhárítók segítségével az úgynevezett ukrán aranykonvojt Magyarországon. A két páncélautó Ausztriából tartott Ukrajnába, fedélzetén negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. Ez nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyont jelent. A rakományt hét ukrán állampolgár kísérte, akik taktikai-katonai ruházatot viseltek. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, a kíséret többi tagja szintén rendelkezett katonai múlttal.
A konvoj megállításáról videófelvétel is nyilvánosságra került, a NAV pedig hivatalosan közölte, hogy pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárás indult. A hét ukrán kísérőt tanúként hallgatták ki, majd kiutasították Magyarországról, és Záhonynál átadták őket az ukrán hatóságoknak. Eközben a parlament törvényt módosított, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat lezárultáig a hatóságoknál maradhasson. A nyomozás célja tisztázni a pénz eredetét és a felhasználás tervezett célját. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a vagyon egy részét Magyarországra szánták-e, illetve eljuthatott volna-e hazai bűnszervezethez, terrorcsoporthoz vagy politikai szerveződéshez. A mostani eset ráadásul nem egyedülálló: idén már mintegy 480 milliárd forint értékben szállítottak dollárt, eurót és aranytömböket Magyarországon keresztül Ukrajnába.
Az ügy magyarázatába több, részben külföldről finanszírozott baloldali sajtótermék és a Tisza házi propagandaoldala is bekapcsolódott, és arra utaltak, vagy egyenesen azt állították, hogy a pénzszállítás rendszeres és szabályos volt, és a körülmények semmilyen gyanút nem vetnek fel. Sőt, a magyar állam követett el jogsértést a konvoj feltartóztatásával. Érdekes módon az ukránok is hasonló álláspontot képviselnek.
A történetben azonban több olyan részlet is akad, amely kérdéseket vet fel. Ezeket gyűjtöttük össze.
Kormányzati kérdések a szállítmánnyal kapcsolatban
A konvoj feltartóztatásáról március 6-án jelentek meg az első hírek. A kormány nevében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rövid időn belül magyarázatot kért az ukrán vezetéstől, és több súlyos kérdésről beszélt.
1. Az osztrák Raiffeisen miért nem utalta át az összeget az ukrán Takarékbanknak? A két pénzintézet között a tranzakció nyilván könnyen lebonyolítható.
2. Miért kellett több tízmilliárd forintnyi összeget készpénzben és aranyban közúton szállítani, ráadásul Magyarországon keresztül?
3. Kié valójában a pénz: az ukrán háborús maffiáé?
További kérdések a NAV egyik szakértőjétől
A Magyar Nemzet később megszólaltatta az adóhivatal egy neve elhallgatását kérő szakértőjét. A megszólalás több új részletet is feltárt, de további kérdéseket is felvetett.
4. Hogyan lehetséges, hogy befektetési aranyat nem a háborús övezetből visznek ki, hanem éppen oda szállítanak? Ez szokatlan.
5. Miért van szüksége egy háborúban álló országnak két hónap alatt mintegy 480 milliárd forint értékű dollárra, euróra és aranyra, miközben Ukrajna hozzáfér a nemzetközi pénzügyi rendszerekhez és utalni is tud?
6. Az ukrán Takarékbank ügyfeleinek Ukrajnában elsősorban hrivnyára van szükségük. Mire kell a banknak a dollár, az euró, az aranyrúd?
7. A beszállítóknak kell a pénz? Aligha: Ukrajnát jellemzően nyugati beszállítók látják el, amelyek nemigen kérnek készpénzt. Ha mégis így lenne, akkor sem indokolja semmi, hogy a pénzt és az aranyat előbb Ukrajnába vigyék, majd onnan szállítsák vissza Nyugatra. Ausztriából egyszerűbb és biztonságosabb lenne a tranzakció.
Szokatlan részletek a pénzszállítás módjáról
Az Origo egy, a pénzszállítási szakmában jártas szakembert is megkérdezett. A szakértő szerint a két lefoglalt – majd üresen visszaadott – páncélautó valóban pénzszállító jármű: megerősített szélvédővel rendelkeznek, golyóállók, és kisebb robbanásokat is képesek elviselni.
Ugyanakkor a szakember egy újabb kérdésre is felhívta a figyelmet.
8. A pénzt és az aranyat miért műanyag zsákokban szállították, rongyokkal letakarva, és gumipókokkal rögzítve a jármű belsejében? A hivatalos pénzszállításoknál általában pénzkazettákat és széfeket használnak, hogy a rakomány akkor is védve legyen, ha valaki bejut a páncélautóba.
A szakértő szerint ez a módszer arra is utalhat, hogy a szállítmány akár valakinek a magánvagyona is lehetett, amelyet Ausztriából vittek Ukrajnába.
Fegyverüzlet állhat a háttérben?
Hasonló, mégis eltérő gondolatmenetet vezetett le Horváth József is. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója a Magyar Nemzetnek azt mondta: az Ukrajnának szállított fegyverek legalább harmada a feketepiacon köthet ki. Így elképzelhetőnek tartja, hogy valakik egy ilyen szállítmányért fizettek ekkora összeget.
Ez magyarázatot adhat az ügy egyik kulcskérdésére is:
9. Miért utazott a konvojjal egy volt ukrán titkosszolgálati vezető?
Horváth József szerint azért, mert személyes jelenléte garanciát jelenthetett arra, hogy a pénzszállítás biztonságban célba ér.
„Nem így néz ki egy normál pénzszállítási akció”
Az ukrán aranykonvoj körülményeiről az ATV-ben beszélt Tarjányi Péter is. A magát ellenzékinek mondó biztonságpolitikai szakértő a pénz eredetét és a szállítás módját elemezve így fogalmazott: „Nem hihető az, hogy ilyen mennyiségű pénz, ilyen mennyiségű arany mozog szárazföldi útvonalon. És ha a műveletet valóban egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok felügyelte, nem hinném, hogy ez egy rendben lévő, normális pénzszállítási akció lett volna.” Tarjányi szerint a szállítmány inkább egy „szürkezónába eső” pénz lehetett.