Kilenc kérdés, amire nincs még válasz az ukrán aranykonvoj ügyében

Alig több mint egy hete, március 5-én állította meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a terrorelhárítók segítségével az úgynevezett ukrán aranykonvojt Magyarországon. A két páncélautó Ausztriából tartott Ukrajnába, fedélzetén negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. Ez nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyont jelent. A rakományt hét ukrán állampolgár kísérte, akik taktikai-katonai ruházatot viseltek. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, a kíséret többi tagja szintén rendelkezett katonai múlttal.

A konvoj megállításáról videófelvétel is nyilvánosságra került, a NAV pedig hivatalosan közölte, hogy pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárás indult. A hét ukrán kísérőt tanúként hallgatták ki, majd kiutasították Magyarországról, és Záhonynál átadták őket az ukrán hatóságoknak. Eközben a parlament törvényt módosított, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat lezárultáig a hatóságoknál maradhasson. A nyomozás célja tisztázni a pénz eredetét és a felhasználás tervezett célját. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a vagyon egy részét Magyarországra szánták-e, illetve eljuthatott volna-e hazai bűnszervezethez, terrorcsoporthoz vagy politikai szerveződéshez. A mostani eset ráadásul nem egyedülálló: idén már mintegy 480 milliárd forint értékben szállítottak dollárt, eurót és aranytömböket Magyarországon keresztül Ukrajnába.

Az ügy magyarázatába több, részben külföldről finanszírozott baloldali sajtótermék és a Tisza házi propagandaoldala is bekapcsolódott, és arra utaltak, vagy egyenesen azt állították, hogy a pénzszállítás rendszeres és szabályos volt, és a körülmények semmilyen gyanút nem vetnek fel. Sőt, a magyar állam követett el jogsértést a konvoj feltartóztatásával. Érdekes módon az ukránok is hasonló álláspontot képviselnek.

A történetben azonban több olyan részlet is akad, amely kérdéseket vet fel. Ezeket gyűjtöttük össze.

Kormányzati kérdések a szállítmánnyal kapcsolatban

A konvoj feltartóztatásáról március 6-án jelentek meg az első hírek. A kormány nevében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rövid időn belül magyarázatot kért az ukrán vezetéstől, és több súlyos kérdésről beszélt.