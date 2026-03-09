Szinte biztos: lehetnek magyar érintettjei az ukrán aranykonvoj ügyének

Kell lennie magyarországi szálnak a lefoglalt ukrán aranykonvoj ügyében, ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem gyanúsította meg a nagy mennyiségű készpénzt és aranyat szállító járművek hét ukrán kísérőjét. Márpedig, ha csak az ukránok érintettsége merült volna fel, akkor nem folyna tovább a napokban pénzmosás gyanújával elrendelt nyomozás. Az eljárást felügyelő ügyészség megkeresésünkre adott válaszából is kiderült, hogy a nyomozásnak az ukránok nem gyanúsítottjai.

Az ukrán aranykonvoj járművei több mint 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak, amikor a magyar hatóságok megállították őket.Fotó: Facebook

Pénzmosás miatt nyomoz a NAV

Emlékezetes, a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Halállistán a TEK főigazgatója

A NAV a Terrorelhárítási Központot (TEK) kérte fel az ukrán aranykonvojt megállító műveletre, mivel a pénzszállítmányt fegyveres őrök védték, és a hazai jogszabályok értelmében minden olyan hatósági intézkedés, amelynél gyaníthatóan éles lőfegyver lehet az intézkedés alá vont személyeknél, a TEK hatáskörébe tartozik. Az elfogások után nem sokkal felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, ukrán aktivisták által működtetett halállistára Hajdu János, a TEK főigazgatója. A hét ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak.

A pénzt magyarországi beavatkozásra szánták?

Az ukrán külügy kezdetektől „túszejtésről” beszél és teljesen átlagos pénzszállításnak állította be a történteket. Ugyanakkor szakértők szerint a transzport túlmutat a bankok közötti hétköznapi műveleten. Egyrészt a pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. Ráadásul a tervezett útvonalat valamiért elhagyhatta a konvoj, ettől vált gyanússá, s ennek miértjét is vizsgálhatja a hatóság.