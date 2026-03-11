Szintet lépett az ukrán fenyegetés: már Orbán Viktor családja is célkeresztben

A HírTv arról számolt be, hogy Orbán Viktor után már a miniszterelnök családtagjai is halálos ukrán fenyegetést kaptak.

Újabb, minden eddiginél súlyosabb szintet lépett a magyar–ukrán diplomáciai feszültség: Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi tisztje és egykori ukrán parlamenti képviselő nyíltan megfenyegette Orbán Viktort és családját. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Kocsis Máté szerint az ukrán agresszió elfogadhatatlan



Hrihorij Omelcsenko korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje egy videóban fenyegetőzött:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább. Ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a karma soha nem bocsátja meg senki bűneit. Nem lehet elmenekülni, elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni."

Hrihorij Omelcsenko végül azt is hozzátette:

Gondolkodjon el Orbán Viktor az öt gyermekén, hat unokáján."

A tábornok ezek után beszélt még arról is, hogy reméli, az ellenzék győz áprilisban.

A legújabb ukrán fenyegetésről a HírTv megkérdezte a Fidesz frakcióvezetőjének a véleményét. Kocsis Máté szerint ez a típusú agresszió elfogadhatatlan a nemzetközi politikában. Hangsúlyozta:

A politikai véleménykülönbségek soha nem adhatnak alapot családtagok listázására vagy élet elleni fenyegetésekre, és Magyarországot nem lehet ilyen módszerekkel letéríteni a békepárti útról."

A híradónak nyilatkozva Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója pedig azt emelte ki, különösen veszélyes az, hogy a fenyegetés egy olyan személytől érkezik, aki rálátással bírhat operatív módszerekre. Szerinte az ilyen nyilatkozatok célja a pszichológiai hadviselés és a magyar döntéshozók destabilizálása.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője pedig azt mondta a HírTv-nek nyilatkozva:

Omelcsenko megszólalása jól illeszkedik abba a narratívába, amely ellenségként kezeli Magyarországot a háborúval kapcsolatos külön utas véleménye miatt.”

Az elemző szerint a családtagok bevonása a politikai küzdelembe a morális mélypontot jelenti, és csak tovább rontja a kétoldalú kapcsolatok rendezésének esélyeit.