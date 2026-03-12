Menczer Tamás az ukrán fenyegetésre: Ha Orbán Viktort fenyegetik, téged is

„Fizikai megsemmisítés, magyarul gyilkosság. Ez az ukránok terve Orbán Viktorral, ezt mondja el a titkosszolgálati tábornok” – írta Facebook-videója felett Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás tájékoztatott: a Tisza támogatói örülnek az ukrán fenyegetésnek Fotó: KKM

Mint ismert, Vrihorij Omelcsenko őrnagy, az ukrán titkosszolgálat volt vezetője azt Orbán Viktornak:

Vitya! Kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk. Hamarabb ömlik a neonáci véred a Dunába, mint a moszkvai olaj a barátság-vezetéken!

A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: miközben a „független-objektív balliberális sajtó” egy része azt állítja, hogy a fenyegetés nem létezik, sőt mesterséges intelligenciával előállított tartalomról van szó, a valóság ezzel szemben az, hogy az ukrán titkosszolgálati tábornok a kijelentéseit több millió feliratkozóval rendelkező ukrán YouTube-csatornákon tette közzé.

A Tisza Párt támogatói örülnek az ukrán fenyegetésnek

Menczer Tamás értékelése szerint mindez azt bizonyítja, hogy az ukrán fél fenyegetéssel és zsarolással próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. Tájékoztatott: a Tisza Párt támogatói ennek örülnek és ezt támogatják.

A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott: céljuk az, hogy „el tegyék az útból Orbán Viktort”, és ezzel megnyissák az utat egy tiszás „bábkormány” előtt.

A politikus szerint a kérdés nem csupán a miniszterelnök személyéről szól.

Mint fogalmazott: „ne feledd, amikor Orbán Viktort fenyegetik, téged is fenyegetnek”. Menczer Tamás szerint ugyanis egy ilyen politikai fordulat azt eredményezné, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, a magyarok pénzét Ukrajnának adnák, támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, valamint leválasztanák az országot az olcsó orosz energiáról.