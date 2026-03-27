Megszólalt egy volt ukrán titkosügynök: Magyarországon is leszedtek az aranykonvoj pénzszállítmányából

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Egy ismert ukrán filozófus szerint bármilyen eszköz megengedett a magyar választásokba való beavatkozáshoz Kijev részéről

Ukrajnának bele kell avatkozni a magyar választási kampányba, erről beszélt az ismert ukrán filozófus, Andrij Gorodnickij egy lvivi hírcsatornán. Szerinte ukrán részről bármilyen eszköz megengedhető, mert ez úgymond „egzisztenciális érdeke" Ukrajnának.
Az Ellenpont arról ír, hogy egyre durvább ukrán támadások érkeznek a magyar választás előtt. Egyesek Orbán Viktor meggyilkolásáról beszéltek és célkeresztet rajzoltak a magyar miniszterelnök arcára. Mások Magyar Péter érdekében bevetnék az ukrán hírszerzést, de akadnak olyan vélemények is, hogy Ukrajnának a helyzet rendezése érdekében katonailag meg kellene szállnia Magyarországot.

Az ukrán filozófus szerint bármit meglehet tenni Magyarországgal
Fotó: YouTube / Andrij Gorodnickij

Andrij Gorodnickij filozófus most ezt meg is magyarázta egy lvivi hírcsatornán. A Zaxid.net szerdai adásában azt a hírt kommentálta, hogy Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor mellett állt ki. Gorodnickij szerint Kijevnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a jövőben is az ukránpárti álláspont legyen a domináns Brüsszelben. Szerinte minden eszköz megengedett Magyarországgal szemben. Majd keseregve úgy folytatta, hogy a háború előtt Kijev elaludt, és nem tudta kellőképpen érvényesíteni az érdekeit a szomszédos országokban.

Természetesen Ukrajna számára létfontosságú mindent megtenni azért, hogy az Európai Unió ukránbarát maradjon. Ukrajna számára alapvető fontosságú, hogy az Európai Unió térképén minél több ukránpárti erő legyen. Sajnos a teljes körű invázió előtt nem voltunk teljes értékű szereplők a régiónkban, és nem tudtunk befolyást gyakorolni bizonyos eseményekre, beleértve a politikai kérdéseket is"

– fogalmazott.

Éppen ezért szerinte változtatásra van szükség, és Ukrajnának aktívabban kell beleszólnia a közeli országok ügyeibe. Majd egyértelműen Magyarországra célozva hozzátette, hogy egyes országok döntései veszélyeztetik az ukránok mindennapi életkörülményeit.

Ez a helyzet sürgős változtatást igényel. Kénytelenek leszünk részt venni a közeli országok politikai életében, vagy azon országokéban, amelyek a jövőben hatással lesznek a sorsunkra. Erre azért van szükség, mert bizonyos döntések blokkolása az ukránok egzisztenciális fenyegetését eredményezi"

– egészítette ki az előzőeket az ukrán filozófus.

Gorodnickij szerint az nem lehet kifogás az ukrán vezetésnek, hogy azért nem szól bele más ország ügyeibe, mert ott demokratikus berendezkedés van.

 

