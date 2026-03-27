Egy ismert ukrán filozófus szerint bármilyen eszköz megengedett a magyar választásokba való beavatkozáshoz Kijev részéről

Az Ellenpont arról ír, hogy egyre durvább ukrán támadások érkeznek a magyar választás előtt. Egyesek Orbán Viktor meggyilkolásáról beszéltek és célkeresztet rajzoltak a magyar miniszterelnök arcára. Mások Magyar Péter érdekében bevetnék az ukrán hírszerzést, de akadnak olyan vélemények is, hogy Ukrajnának a helyzet rendezése érdekében katonailag meg kellene szállnia Magyarországot.

Ukrajnának bele kell avatkozni a magyar választási kampányba, erről beszélt az ismert ukrán filozófus, Andrij Gorodnickij egy lvivi hírcsatornán. Szerinte ukrán részről bármilyen eszköz megengedhető, mert ez úgymond „egzisztenciális érdeke" Ukrajnának Fotó: YouTube / Andrij Gorodnickij

Az ukrán filozófus szerint bármit meglehet tenni Magyarországgal

Andrij Gorodnickij filozófus most ezt meg is magyarázta egy lvivi hírcsatornán. A Zaxid.net szerdai adásában azt a hírt kommentálta, hogy Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor mellett állt ki. Gorodnickij szerint Kijevnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a jövőben is az ukránpárti álláspont legyen a domináns Brüsszelben. Szerinte minden eszköz megengedett Magyarországgal szemben. Majd keseregve úgy folytatta, hogy a háború előtt Kijev elaludt, és nem tudta kellőképpen érvényesíteni az érdekeit a szomszédos országokban.

Természetesen Ukrajna számára létfontosságú mindent megtenni azért, hogy az Európai Unió ukránbarát maradjon. Ukrajna számára alapvető fontosságú, hogy az Európai Unió térképén minél több ukránpárti erő legyen. Sajnos a teljes körű invázió előtt nem voltunk teljes értékű szereplők a régiónkban, és nem tudtunk befolyást gyakorolni bizonyos eseményekre, beleértve a politikai kérdéseket is"

– fogalmazott.

Éppen ezért szerinte változtatásra van szükség, és Ukrajnának aktívabban kell beleszólnia a közeli országok ügyeibe. Majd egyértelműen Magyarországra célozva hozzátette, hogy egyes országok döntései veszélyeztetik az ukránok mindennapi életkörülményeit.

Ez a helyzet sürgős változtatást igényel. Kénytelenek leszünk részt venni a közeli országok politikai életében, vagy azon országokéban, amelyek a jövőben hatással lesznek a sorsunkra. Erre azért van szükség, mert bizonyos döntések blokkolása az ukránok egzisztenciális fenyegetését eredményezi"

– egészítette ki az előzőeket az ukrán filozófus.

Gorodnickij szerint az nem lehet kifogás az ukrán vezetésnek, hogy azért nem szól bele más ország ügyeibe, mert ott demokratikus berendezkedés van.