Szürreális lebukás: maguk az ukránok leplezték le Brüsszel hazugságát

„Akkor erről a színjátékról is ennyit. Az ukránoknak semmilyen tudomásuk nincs arról az uniós szakember-delegációról, amit von der Leyen bejelentett”– írta közösségi oldalán Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője videójában kifejtette: az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke pár nappal ezelőtt közös állásfoglalásként azt írta a Barátság olajvezetékkel kapcsolatban, hogy az EU technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel – ezt az ukránok üdvözölték és elfogadták, az európai szakértők pedig azonnal rendelkezésre állnak.

Maguk az ukrán hatóságok leleplezték le Ursula von der Leyen hazugságát (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Dömötör Csaba elmondása szerint csütörtökön részt vett egy ülésen, amelyre Ukrajnáról volt szó. Ezen szintén nagy örömmel jelentették be, hogy az európai szakértő gárda rövidesen útra kel.

Na most ehhez képest az ukrán hírügynökség nemrég megírta, hogy az ukrán hatóságoknak semmiféle tudomása nincs arról, hogy európai mérnökök mennek majd megnézni a létesítményeket

– emelte ki a képviselő, hozzátéve: a hírügynökség azt is leszögezte, arról majd az ukrán biztonsági szolgálatok döntenek, hogy ki közelítheti meg külföldi állampolgárként ezeket a létesítményeket.

Színjáték volt az egész

Dömötör Csaba emlékeztetett: Volodomir Zelenszkij ukrán elnök világosan elmondta, hogyha rajta múlik, akkor semmiféle olajszállítás nem lesz a Barátság olajvezetéken Magyarország irányába. – Ez egy csúnya lebukás: gyakorlatilag kiderült, hogy amit a bizottság és a tanács állított, a két vezető, az egyáltalán nem igaz. Ez az egész egy álságos színjáték annak érdekében, hogy Magyarország adja be a derekát a 90 milliárdos hitel ügyében. De a magyarok sem ma kezdték szerintem a szakmát, és majd válaszolnak erre április 12-én – zárta videóját a képviselő.