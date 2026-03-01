Nem fogja elhinni, hogy mivel büszkélkedett az ukrán kém – mutatjuk!

Újabb jel utal arra, hogy a magyar ellenzék – különösen a Tisza – szoros ukrán kapcsolatokkal rendelkezik. Egy nyilvánosságra hozott felvételen a kémkedés miatt Magyarországról kiutasított Tseber Roland arról beszél, hogy személyes kapcsolatot ápol a magyar baloldali ellenzék több vezető szereplőjével. Tseber így fogalmazott: „Közlöm, ők mind a politikus barátaim. Budapest polgármestere is a barátom, más politikusok, az Európai Parlament tagjai, azok, akik támogatják Ukrajnát, ők mind a barátaim.” – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter és Tseber Roland

Az Európai Parlament magyar tagjai közül a Manfred Weber vezette néppárti frakcióban helyet foglaló tiszás képviselők állnak ki a leghatározottabban Ukrajna mellett. Magyar Péter pártjának képviselői számos szavazáson támogatták az Ukrajnát érintő kezdeményezéseket, és álláspontjukat jelképes gesztusokkal is hangsúlyozták: egy alkalommal például ukrán mezben jelentek meg az ülésteremben. Ezt később azzal indokolták, hogy az Európai Néppárt frakciójának kérésére tettek így.

Az ukrán kém Magyar Péter „testvére”

Tseber Roland neve akkor vált szélesebb körben ismertté Magyarországon, amikor Magyar Péter 2024 nyarán Kijevbe látogatott egy találatot kapott kórházhoz. A beszámolók szerint Tseber rendkívül rövid idő alatt megszervezte, hogy Magyar bejusson az orosz támadások által sújtott ukrán fővárosba. Magyar Péter egy videóban így méltatta a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral”.

Azóta Tseber látványosan közeledett a Tiszához. Tavaly április 29-én Minaj településen hivatalosan bejegyezték a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”. A Mandiner beszámolója szerint az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland neve szerepel a nyilvántartásban.

Tseber Roland, az ukrán kém és Ruszin-Szendi Romulusz

Tseber kilétére tavaly derült több részlet a nyilvánosság előtt. A nemzetbiztonsági bizottság május 20-i ülése után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője részletesen beszélt róla. Elmondása szerint Tsebert 2024 őszén kiutasították Magyarországról, miután a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok hosszabb ideje figyelték, és az ukrán hírszerzés illegális tisztjeként azonosították. Kocsis azt is közölte, hogy a férfi 2017-ig ukrán–magyar kettős állampolgár volt, majd – feltehetően ukrajnai politikai ambíciói miatt – lemondott magyar állampolgárságáról. Tseber politikai tevékenységét Volodimir Zelenszkij pártjának színeiben folytatja.