Ukrán kémbotrány: baloldali sajtó, veletek mizu?

A volt Tiszás informatikus vallomása teljesen új fénybe helyezte az eddig is szövevényes ukrán kémbotrányt. Na de nézzük, hogy hogyan reagált a balliberális sajtó – hangzik el a Nemzeti Fröccs közösségi média oldalán.
Az ukrán kémbotrányban mintha ellopták volna a balosok nyelvét
A jobboldali közösségi portál rámutat: sehol nem látják a balos reakciókat az ukrán kémbotrány igazságával kapcsolatban.
Ahogyan fogalmaznak:
De kár, pedig hát annyira vártam. Vártam például a Telexes Simor Dániel magvas gondolatait az ügy kapcsán. És a nők szoknyája alá fotózó 444-es Hercegnek hol van most a véleménye?
És a titkosszolgálati dokumentumokat lobogtató Kaufmann Balázs? Most nem nagyon látom, hogy bármit lobogtatna.
Mi van? Elfogyott a papír? Fura ez a csend, nem?
Amikor nem passzol a sztori, akkor hirtelen mindenki meditálni kezd. Hol vagytok srácok?”