Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A kiugrott ukrán kém bevallotta, hogy a Stripe nevű online fizetési oldalon keresztül is finanszírozzák az ukránok a Tisza Pártot

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

szabó bence

A devizahiteleseket képviselő ügyvéd szerint szélhámosság a kiugrott nyomozónak indított gyűjtés

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán aranykonvoj után a legújabb, szintén ukrán kémbotrányban is a tiszás Laczó Adrienn képviseli a hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet. A gyűjtést övező szélhámosság akkor fogalmazódott meg a devizahiteleseket is képviselő ügyvédben, amikor a kiugrott nyomozónak indult gyűjtést megosztotta a tiszás ügyvédnő is.
szabó bencetisza pártUkrán kémbotránylaczó adriennLaczó AdriennadakozásügyvédgyűjtésszélhámosságMagyar Péter

“A befolyt összeget Bence ügyvédi és jogi költségeinek fedezésére, valamint a megszűnt munkaviszonya miatt kieső jövedelmének pótlására fordítjuk. Továbbá komoly terhet jelent számára, hogy a korábban felvett munkáltatói kölcsönét most egy összegben követelik vissza tőle, ezért ebben is szeretnénk támogatni.” – idézi az ukrán kémbotrány ügyében a kiugrott nyomozónak gyűjtést szervező oldalt Marczingós László, a devizahiteleseket képviselő ügyvéd.

Szabó Bence, az ukrán kémbotrányban érintett volt nyomozó
Fotó: YouTube

Az ügyvéd felhívja a figyelmet arra, hogy mindezt a gyűjtést szervező oldal, tehát a testvér közli, amit megoszt az a dr. Laczó Adrienn ügyvéd, aki tudja, hogy mire gyűjtenek. Közben felmerül, hogy az ügyvédek pro bono, ingyenesen vállalták az ügyet, tehát fel se merült ügyvédi díj fizetési kötelezettség.

Innentől kezdve ez a világ egyik legnagyobb szélhámossága és számomra teljesen hiteltelen az egész.”

– mutat rá Marczingós.

Laczó Adrienn, a Tisza Párt ügyvédje beszállt az ukrán kémbotrány ügyébe is

Ahogyan lapunk megírta, az ukrán aranykonvoj után a legújabb, szintén ukrán kémbotrányban is Laczó Adrienn képviseli a hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet.

A jogász nyíltan szimpatizál a Tisza Párttal, és részt vett annak igazságügyi reformjának kidolgozásában is.

Magyar Nemzet beszámolója szerint a személyi összefonódások egyre inkább kirajzolódnak, és Magyar Péterékhez vezetnek. A baloldali Direkt36 korábbi cikke azt állította, hogy két informatikusnál politikai okokból tartottak házkutatást, ám később kiderült:

a férfiak ukrán titkosszolgálatokkal álltak kapcsolatban, és ott is képezték ki őket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!