Az ukrán aranykonvoj után a kémbotrányba is beszállt a tiszás ügyvéd

Az ukrán aranykonvoj után a legújabb, szintén ukrán kémbotrányban is Laczó Adrienn képviseli a hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet. A jogász nyíltan szimpatizál a Tisza Párttal, és részt vett annak igazságügyi reformjának kidolgozásában is. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a személyi összefonódások egyre inkább kirajzolódnak, és Magyar Péterékhez vezetnek. A baloldali Direkt36 korábbi cikke azt állította, hogy két informatikusnál politikai okokból tartottak házkutatást, ám később kiderült: a férfiak ukrán titkosszolgálatokkal álltak kapcsolatban, és ott is képezték ki őket.

A Tisza Párt ügyvédje beszállt az ukrán kémbotrány ügyébe is

A történet kulcsszereplője, Szabó Bence volt nyomozó, akit hivatali visszaélés miatt gyanúsítanak, miután nyomozati anyagokat adhatott át a Direkt36-nak.

Védője Laczó Adrienn, aki az aranykonvoj ügyben is feltűnt. A volt bíró több szálon kötődik a Tiszához: egyeztetett a párt vezetőivel, és korábban maga is úgy fogalmazott, hogy a Tisza jelenti az „új rendszerváltás” esélyét.

Laczó neve egy korábbi botrányban is előkerült: a Prisztás-ügyben bíróként minden alap nélkül engedett ki egy bérgyilkost, aki Portik Tamáshoz köthető. Később lemondott, ma pedig már az ukrán aranykonvoj ügyében is az ukrán fél oldalán lép fel, most pedig a kémbotrányban is kulcsszerephez jutott.