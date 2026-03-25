Kiderült, hogy ki lehet az egyik ukrán kémbotrányba keveredett tiszás informatikus

Az Index azt írja, hogy sikerült beazonosítania annak a két a Tisza Pártnak dolgozó informatikusnak az egyikét, akik ukrán hátterére a Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülése után közzétett, titkosítás alól feloldott dokumentumból derült fény.

Az Index még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálta „Buddhát”, amint a párt irodájában egy tiszás pulcsiban éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik.

A most beazonosított tiszás informatikus lehet az ukrán hátterű kémügy egyik főszereplője

Az Index azt írja, hogy a tiszás forrásai segítségével sikerült beazonosítania a két férfi egyikét, a Direkt36 cikkében csak „Buddhaként” emlegetett a Nemzetbiztonsági Bizottság dokumentumában pedig MT monogrammal jelölt Maróti Tamást.

A férfiről több, a Tisza Pártban dolgozó forrás is megerősítette a lapnak, hogy valóban Magyar Péteréknek dolgozik informatikusként, és a Buddha név is hozzá köthető. Az Index még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálta „Buddhát”, amint a párt irodájában egy tiszás pulcsiban éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik.

A Direkt36 belerondított magyar kémelhárítás munkájába?



Mint ismeretes kedden reggel a Direkt36 tett közzé egy hosszú cikket, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. A zavaros cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két férfi.

Kedden délután azonban rendkívüli ülést tartott a titkosszolgálatok munkáját felügyelő Nemzetbiztonsági Bizottság, amelynek tájékoztatásából kiderült, hogy a két férfi konkrétan külföldi szolgálatokkal állt kapcsolatban, egyikük számos alkalommal bent járt Ukrajna budapesti nagykövetségén, sőt még engedélyköteles titkosszolgálati eszközök beszerzésétől sem riadtak vissza.

Az ügyet kirobbantó Direkt36 azonban Magyar Péterék narratívájával megegyezően továbbra is azt állítja, hogy a hazai szolgálatok a Fidesz megbízásából, az orosz módszerek szerint a Tisza Párt ellen dolgoztak. Az Index szerint azonban ezzel szemben a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati dokumentum alapján egyértelműnek tűnik, hogy az újságírók által most bemutatott informatikust egy évekkel korábban már az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörébe kerülő célszeméllyel folytatott közös munka miatt figyelték meg a magyar szervek, a nyomozó és az oknyomozó újság által kiszivárogtatott információk pedig vélhetően a hivatal eddigi, több szálon futó kémelhárítási munkáját tették tönkre.