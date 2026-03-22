Ukrán mesterlövészt küldene az egyik tiszás aktivista Orbán Viktorra

Egy, a Tisza Pártot támogató, kifejezetten aktív Facebook-csoportban – amelynek tagja többek között a párt egyik Békés vármegyei vezetője, Petrovszki Krisztián is – két hete célkeresztet rajzoltak Orbán Viktor fejére, a bejegyzés alatt pedig elszabadult a pokol.
Megdöbbentő posztot tett közzé a Tűzfalcsoport: egy, a Tisza Párt híveinek szóló csoport aktív tagjai ukrán mesterlövészt küldenének Orbán Viktorra. Az ötletazda Sz.László volt, és a hasonló gondolkodású csoporttagok azonnal támogatásuknak adtak hangot a kommentszekcióban.
Egyre primitívebb módon fejezik ki magukat a Tisza Párt hívei
A választásokhoz közeledve egyre inkább kezdenek elszabadulni az indulatok. Érdekes módon a tiszás csoportokban Magyar Péter dicsőítése helyett a miniszterelnököt megcélzó gyűlölet kap jóval nagyobb teret; a tiszások Magyar Péter személyében nem megbízható vezetőre, hanem gyűlöletük szócsövére találtak. Íme néhány ékes példája ennek:
