Kiderültek a piszkos részletek: így akar Zelenszkij beavatkozni a választásokba

Az Ellenpont arra hívja fel a figyelmet, hogy egy olyan rendkívül elgondolkodtató írás jelent meg, az egyik legnépszerűbb, ukrán ellenzéki Telegram-csatornán, ami egy brutálisan durva magyarországi ukrán beavatkozás forgatókönyvét írja le.

Az Ellenpont az ukrán sajtót idézve arról ír, már Zelenszkij is tudja, hogy Magyar Péter vesztésre áll az áprilisi választáson, ezért puccsot akar kirobbantani Magyarországon. Az egyik legnépszerűbb ukrán internetes csatorna, a Legitimnij szerint az ukrán elnök akár dróntámadásra, vagy mesterlövészek bevetésére is hajlandó azért, hogy Magyar Péter megragadhassa a hatalmat. Fotó: AFP

Az ukrán sajtó szerint Zelenszkij egy budapesti Majdan-típusú puccs kirobbantásával készül Magyar Pétert hatalomba helyezni

A Legitimnij nevű, bennfentes kormányzati információkat megíró, 1,1 millió követővel rendelkező csatorna az egyik új bejegyzésében arról ír, hogy Volodimir Zelenszkijnek valóban létkérdés Magyar Péter valamilyen módon való hatalomra segítése, és tényleg bármire, akár még egy budapesti Majdan kirobbantására is képes ennek érdekében.

A poszt arról ír, hogy már Ukrajnában is látják, hogy Magyar Péter vesztésre áll, ezért Zelenszkij még radikálisabb lépésekre szánta el magát:

Információk szerint ugyanis reálisan vesztésre állnak Orbánnal szemben (a különbség 3-4%), ami azt jelenti, hogy puccsra vagy budapesti majdanra készülnek állítsuk meg a korrupciót és állítsuk meg a kremli ügynököket jelszavakkal."

A poszt szerint ennek a budapesti Majdannak ágyaztak meg az oroszpárti dezinformációs mese építésével. És ennek része volt a Lavrovról és Szijjártóról készült, manipulált felvétel közzététele.

Ahogy a poszt fogalmaz:

A puccs-technológia lényege a nagyszámú bedobott álhír, amelyeket aztán az összes NGO, a kézi vezérelt politikusok/tisztviselők és a véleményvezérek (sportolók, gasztrobloggerek, üzletemberek, énekesek, színészek stb.) terjesztenek."

Ezzel egyébként erősen egybecseng a Fekete-Győr, NoÁr és a Félmillió fiatal a változásért nevű mozgalom - Ellenpont által már korábban megírt - szerepe: az oroszpárti bevatkozás meséjének, minden fórumon való terjesztéséről.

Az ukrán poszt legmegdöbbentőbb részlete szerint:

A globalisták számára most az a legfontosabb, hogy bármi áron győzelmet arassanak Magyarországon. Bármilyen provokációra készek, egészen az ismeretlen mesterlövészek/drónkezelők megjelenéséig, akiknek az érkezésébe Zelenszkij már beleegyezett, hogy beszállít, de a felelősséget ezért Orbánra hárítják majd."

Vagyis a Fidesz győzelme esetén akár terror támadásokra, feszültségkeltésre is lehet számítani Magyarországon, amelynek a felelősségét természetesen majd a magyar miniszterelnökre kívánják hárítani a külföldi szervezők. Zelenszkij a bennfentes poszt szerint elszánta magát, hogy akár egy polgárháborút is kirobbant Magyarországon, csak, hogy a nemzeti kormány ne tudja tovább gyakorolni a hatalmát Magyarországon.