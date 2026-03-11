A miniszter helyretette az ukrán nagykövetet: Nem fogadunk el semmilyen kioktatást, fenyegetést!

„Magyarország nem fogad el semmilyen kioktatást és visszautasít minden fenyegetést, amely az ukrán állam részéről elhangzik” – reagált az ukrán nagykövetség nyilatkozatára Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán rámutatott: Ukrajna budapesti nagykövetsége szereptévesztésben van, amikor a magyar parlament döntését minősíti.

Gulyás Gergely az ukrán budapesti nagykövetség szereptévesztésben van, amikor a magyar parlament döntését minősíti (Fotó: Purger Tamás / MTI)

Mint írta, amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, nem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába és pénzügyi támogatással sem segíti elő a háború meghosszabbítását.

A Tisza Párt és a DK vállaltan az ukrán EU-tagság támogatója. Nekünk azonban meggyőződésünk, hogy Ukrajna csatlakozása beláthatatlan következményekkel járna biztonságunkra, gazdaságunkra, a magyar munkaerőpiacra és a mezőgazdaságra nézve

– jelentették ki, hozzátéve: Ukrajnának és az ukrán nagykövetségnek tiszteletben kell tartani.

Gulyás Gergely leszögezte: „Hiába fenyegetőzik Zelenszkij elnök az európai civilizációval összeegyeztethetetlen módon, hiába támogatja a magyar ellenzéket a választásokon, Magyarország polgárai békét, biztonságot és Ukrajna nélküli Európai Uniót akarnak.”