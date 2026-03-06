A határok lezárásáról, az OTP Bank elleni bojkottról és Magyar Péter győzelméről is beszél Serhii Sternenko, az az ukrán aktivista, jogász és blogger, aki korábban regionális vezető volt a Right Sector nevű ukrán neonáci mozgalomban, amely egy szélsőségesen radikális jobboldali, nacionalista szervezet – írta meg a Tűzfalcsoport pénteken.

Magyar Péter győzelmét reméli az egykori ukrán neonáci

Fotó: YouTube/TűzfalcsoportMagyarország

Sternenko 2018-ban egy támadás során megölt egy férfit, aki állítása szerint rátámadt késsel. Az ügyben hosszas nyomozás és bírósági eljárások zajlottak, amelyek nagy politikai vitát váltottak ki Ukrajnában – teszik hozzá, felhívva a figyelmet arra, hogy:

Ennek ellenére a politikai aktivista Volodimir Zelenszkij feltétlen bizalmát élvezi.

Magyar Péter győzelmét reméli az egykori ukrán neonáci

A legújabb videójában a Barátság kőolajvezeték végleges és teljes leállításának szükségessége és a határok lezárása mellett beszél az OTP Bankkal szemben meghirdetett bojkottjáról és Magyar Péter remélt győzelméről is – jegyzik meg.