Mint ismeretes március elején Magyarországon feltartóztatták az ukrán Oschadbank két pénzszállító autóját, amelyeken jelentős mennyiségű gyanús készpénz (dollár, euró) és arany volt. A Tűzfalcsoport arról ír, hogy az ukrán sajtóban fontos új információk jelentek meg a napokban arról az ukrán aranykonvojt személyesen kísérő Gennagyij Kuznyecov korábbi SBU vezérőrnagyról, aki korábban az „Alfa” egység parancsnoka és az Antiterrorista Központ vezetője volt Ukrajnában.
Kuznyecov egy olyan korrupt ukrán bűnöző, aki élvezi a hatalom bizalmát
Volodymyr Boiko ukrán oknyomozó újságíró a magyarországi események óta többször írt az SBU-s exvezetőről. Néhány napja arról számolt be, hogy Kuznyecov bírta Volodimir Zelenszkij elnök és Andrij Yermak elnöki kabinetfőnök teljes bizalmát, sőt az elnök 2020. március 24-én Ukazom № 105/2020 számú rendelettel kitüntetésben részesítette Kuznecovot, aki akkor már szolgálati bűncselekmény miatt volt elítélve.
Egy korábbi tényfeltáró írásában pedig Kuznyecovot korrupt, alkalmatlan és bűnözőként ábrázolja:
• Kétszer rúgták ki az SBU-ból korrupció miatt, mégis mindig visszatért.
• 2011-ben elítélték a pecherszki kerületi bíróságon szolgálati bűncselekmény miatt.
• 2014-ben (bűnügyi előélet ellenére) visszavették, majd kinevezték az ATC parancsnokhelyettesévé.
• Beosztottjait a saját Osokorki kerületi villájában dolgoztatta (medencét építtetett), szolgálati autóval ment külföldre nyaralni.
• Beceneve „Kutyás” (Собачник), mert eredetileg kutyavezető (kinológus) volt, és elhízott, így alkalmatlan a valódi terrorellenes munkára.
• Legnagyobb bevételét az elítéltek/foglyok cseréjének listáiból szerzi (azaz kenőpénzeket vesz fel a helyekért).