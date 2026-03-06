Egy magas rangú kémelhárító is a gyanús ukrán pénzszállító konvojban lehetett?

Mint ismeretes a magyar hatóságok egy jelentős készpénzszállítmányt foglaltak le az ukrán állami takarékbank, az Oschadbank alkalmazottaitól. A Tűzfalcsoport írása szerint Iosefina Pascal állítása szerint a pénzszállító személyzettel együtt elfogott egyik személy Gennadiy Kuznetsov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) terrorizmusellenes központjának korábbi vezérkari főnöke lehetett.

Újabb részletek merültek fel a Magyarországon feltartóztatott ukrán pénzszállítmány ügyében. A Tűzfalcsoport beszámolója szerint egy román oknyomozó újságíró, Iosefina Pascal hívta fel a figyelmet arra, hogy a konvojban egy magas rangú ukrán kémelhárító tiszt is jelen lehetett. Fotó: MTI

Egy román újságíró szerint orosz-ukrán titkosszolgálati kapcsolat is lehet a gyanús ukrán pénzszállítmány hátterében

A román újságíró szerint Kuznetsov korábban az SBU „Alpha” különleges műveleti egységéhez tartozott 2014 és 2015 között. Az SBU Ukrajna állambiztonsági szolgálata, amelynek feladata a kémkedés és a terrorizmus elleni fellépés, valamint az alkotmányos rend védelme.

A beszámolók szerint Kuznetsov neve korábban több botrány kapcsán is felmerült. A kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság 2011 februárjában katonai szolgálati kötelezettségek elmulasztása miatt elítélte, és korrupciós ügyek miatt állítólag kétszer is elbocsátották az SBU kötelékéből.

A 2019–2020 körüli vizsgálatok során a neve Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének közeli munkatársaként is felmerült. Akkori publikációk szerint a fogolycseréket egyes körök jövedelmező „üzletté” alakították, amelyben váltságdíjak és kenőpénzek is szerepet játszhattak.

A román újságíró további súlyos állításokra is utalt: egyes vádak szerint Kuznetsov kapcsolatba kerülhetett az orosz FSB-vel is, és az SBU terrorizmusellenes központjának egy részét állítólag az orosz hírszerzés előőrsévé alakította.

Iosefina Pascal több kérdést is felvetett az ügy kapcsán. Szerinte különösen furcsa, hogy egy ilyen magas rangú hírszerző tiszt részt vehetett egy rendkívül jelentős összegű készpénzszállításban.

Az újságíró azt is felvetette: miért készpénzben érkezett a pénz, és miért nem banki átutalással történt a tranzakció. Felmerült az is, hogy a pénz egy része a bécsi Raiffeisen Bankhoz köthető lehetett.

Pascal arra is emlékeztetett, hogy Ukrajna korábban bírálta a Raiffeisent amiatt, hogy továbbra is jelen van az orosz piacon.