A magyar választások kapcsán szólalt meg Viktor Mikolajovics Jagun, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori elnökhelyettese. A volt vezérőrnagy a közösségi médiában és televíziós nyilatkozatban is bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt, miközben a magyar belpolitikai folyamatokról beszélt.
A Tűzfalcsoport beszámolója szerint Jagun néhány órája tett közzé bejegyzést, amelyben azt állította, hogy a magyar kormányfő ma már nem külpolitikát folytat, hanem politikai túlélésért vívott választási kampányt. A volt titkosszolgálati vezető szerint Magyarországon olyan közvélemény-kutatások jelentek meg, amelyek hosszú évek után először vetik fel a kormányzó Fidesz hatalomvesztésének reális lehetőségét. Jagun úgy fogalmazott, hogy az ellenzéki Tisza Párt növeli támogatottságát, amit szerinte több tényező is segít. A volt SZBU-vezető szerint az ellenzéki párt a korrupció, a gazdasági stagnálás, valamint a befagyasztott uniós források kérdésére építi politikai üzeneteit.
Viktor Mikolajovics Jagun az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezérőrnagya volt, és 2014 márciusa és 2015 júniusa között töltötte be az SZBU elnökhelyettesi posztját.
Az SZBU Ukrajna egyik legfontosabb nemzetbiztonsági szerve, amely a hírszerzésért és a belső biztonsági feladatok jelentős részéért felel.