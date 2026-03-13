A magyar választások kapcsán szólalt meg Viktor Mikolajovics Jagun, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori elnökhelyettese. A volt vezérőrnagy a közösségi médiában és televíziós nyilatkozatban is bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt, miközben a magyar belpolitikai folyamatokról beszélt.

Ukrán titkosszolgálati tiszt állt be a Tisza mögé Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A Tűzfalcsoport beszámolója szerint Jagun néhány órája tett közzé bejegyzést, amelyben azt állította, hogy a magyar kormányfő ma már nem külpolitikát folytat, hanem politikai túlélésért vívott választási kampányt. A volt titkosszolgálati vezető szerint Magyarországon olyan közvélemény-kutatások jelentek meg, amelyek hosszú évek után először vetik fel a kormányzó Fidesz hatalomvesztésének reális lehetőségét. Jagun úgy fogalmazott, hogy az ellenzéki Tisza Párt növeli támogatottságát, amit szerinte több tényező is segít. A volt SZBU-vezető szerint az ellenzéki párt a korrupció, a gazdasági stagnálás, valamint a befagyasztott uniós források kérdésére építi politikai üzeneteit.