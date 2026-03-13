Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Fontos

Kilenc kérdés, amire nincs még válasz az ukrán aranykonvoj ügyében

Tisza Párt

Ukrán titkosszolgálati tiszt állt be a Tisza mögé

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy volt magas rangú ukrán titkosszolgálati vezető is megszólalt a magyar politikáról. Viktor Jagun nyíltan bírálta Orbán Viktort, és a Tisza párt erősödéséről beszélt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártOrbán ViktorUkrajnaMagyar Péter

A magyar választások kapcsán szólalt meg Viktor Mikolajovics Jagun, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori elnökhelyettese. A volt vezérőrnagy a közösségi médiában és televíziós nyilatkozatban is bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt, miközben a magyar belpolitikai folyamatokról beszélt.

Ukrán titkosszolgálati tiszt állt be a Tisza mögé
Ukrán titkosszolgálati tiszt állt be a Tisza mögé Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A Tűzfalcsoport beszámolója szerint Jagun néhány órája tett közzé bejegyzést, amelyben azt állította, hogy a magyar kormányfő ma már nem külpolitikát folytat, hanem politikai túlélésért vívott választási kampányt. A volt titkosszolgálati vezető szerint Magyarországon olyan közvélemény-kutatások jelentek meg, amelyek hosszú évek után először vetik fel a kormányzó Fidesz hatalomvesztésének reális lehetőségét. Jagun úgy fogalmazott, hogy az ellenzéki Tisza Párt növeli támogatottságát, amit szerinte több tényező is segít. A volt SZBU-vezető szerint az ellenzéki párt a korrupció, a gazdasági stagnálás, valamint a befagyasztott uniós források kérdésére építi politikai üzeneteit.

Zelenszkij egyik politológusa nyíltan kijelentette: A kőolajblokád célja, hogy Orbán Viktort megbuktassák a választáson

 

Viktor Mikolajovics Jagun az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezérőrnagya volt, és 2014 márciusa és 2015 júniusa között töltötte be az SZBU elnökhelyettesi posztját.

Az SZBU Ukrajna egyik legfontosabb nemzetbiztonsági szerve, amely a hírszerzésért és a belső biztonsági feladatok jelentős részéért felel.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!