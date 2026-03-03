Óriási tüntetést szerveznek péntekre az ukrán zsarolás ellen Ukrajna budapesti nagykövetsége elé - videó

A Nemzeti Ellenállási Mozgalom tüntetést szervez március 6-án, pénteken 16 órára Ukrajna budapesti nagykövetsége elé az ukrán zsarolás elleni kiállásként azok részvételére számítva, akik szerint az ukrán vezetés az olajszállítás leállításával politikai és gazdasági nyomást gyakorol Magyarországra.
A Nemzeti Ellenállási Mozgalom szerint elfogadhatatlan az ukrán zsarolás
A szervezők úgy vélik, hogy a kőolajvezeték elzárása nem pusztán energetikai kérdés, hanem a magyar energiabiztonságot és gazdasági stabilitást veszélyeztető lépés.
A felhívás szerint Zelenszkij leállította a hazánkat olcsó olajjal ellátó kőolajvezetéket, és „minden eszközt bevet”, hogy Magyarországot a háború támogatására kényszerítse. A szervezők álláspontja szerint az intézkedés egy kritikus pillanatban éri az országot, amikor a globális energiapiacok eleve bizonytalanok, és az ellátási zavarok komoly gazdasági következményekkel járhatnak.
A tiltakozók úgy vélik, az olajblokád célja az elégedetlenség és a káosz keltése, hogy ezzel egy ukránbarát politikai erőt segítsenek hatalomra Magyarországon, ami a magyar választásokba való beavatkozás, amely elfogadhatatlan.
A szervezők külön sérelmezik, hogy az ukrán elnök egy interjúban azt állította: a magyarok nem elég hálásak Ukrajnának. A felhívás szerint „ami sok, az sok”, és a zsarolás után a hála elvárása tovább növeli a felháborodást.
A demonstráció célja, hogy nyílt üzenetet küldjenek: Magyarország nem fogadja el az energiabiztonságot veszélyeztető lépéseket és a politikai nyomásgyakorlást. A szervezők arra kérnek mindenkit, aki egyetért a tiltakozással, hogy csatlakozzon a megmozduláshoz.
A gyülekező március 6-án, pénteken 16 órakor lesz Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt.