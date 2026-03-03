Óriási tüntetést szerveznek péntekre az ukrán zsarolás ellen Ukrajna budapesti nagykövetsége elé - videó

A Nemzeti Ellenállási Mozgalom tüntetést szervez március 6-án, pénteken 16 órára Ukrajna budapesti nagykövetsége elé az ukrán zsarolás elleni kiállásként azok részvételére számítva, akik szerint az ukrán vezetés az olajszállítás leállításával politikai és gazdasági nyomást gyakorol Magyarországra.

Péntek délutánra tiltakozó demonstrációt szervez a Nemzeti Ellenállási Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé az olajszállítás leállítása miatt kialakult helyzet kapcsán. A szervezők szerint a megmozdulás célja, hogy közösen tiltakozzanak az ukrán zsarolás ellen. Fotó: Michael Probst / MTI/AP

A Nemzeti Ellenállási Mozgalom szerint elfogadhatatlan az ukrán zsarolás

A szervezők úgy vélik, hogy a kőolajvezeték elzárása nem pusztán energetikai kérdés, hanem a magyar energiabiztonságot és gazdasági stabilitást veszélyeztető lépés.

A felhívás szerint Zelenszkij leállította a hazánkat olcsó olajjal ellátó kőolajvezetéket, és „minden eszközt bevet”, hogy Magyarországot a háború támogatására kényszerítse. A szervezők álláspontja szerint az intézkedés egy kritikus pillanatban éri az országot, amikor a globális energiapiacok eleve bizonytalanok, és az ellátási zavarok komoly gazdasági következményekkel járhatnak.

A tiltakozók úgy vélik, az olajblokád célja az elégedetlenség és a káosz keltése, hogy ezzel egy ukránbarát politikai erőt segítsenek hatalomra Magyarországon, ami a magyar választásokba való beavatkozás, amely elfogadhatatlan.

A szervezők külön sérelmezik, hogy az ukrán elnök egy interjúban azt állította: a magyarok nem elég hálásak Ukrajnának. A felhívás szerint „ami sok, az sok”, és a zsarolás után a hála elvárása tovább növeli a felháborodást.

A demonstráció célja, hogy nyílt üzenetet küldjenek: Magyarország nem fogadja el az energiabiztonságot veszélyeztető lépéseket és a politikai nyomásgyakorlást. A szervezők arra kérnek mindenkit, aki egyetért a tiltakozással, hogy csatlakozzon a megmozduláshoz.

A gyülekező március 6-án, pénteken 16 órakor lesz Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt.