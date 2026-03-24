Orbán Balázs: Nem engedhetjük, hogy ukránbarát kormány vezesse az országot

Orbán Balázs a közösségi oldalán azt hangsúlyozza, hogy egy ukránbarát kormány súlyos következményekkel járna Magyarország számára.

A választás tétjére és az ukrán befolyás veszélyeire figyelmeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint a következő hetek döntik el, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását vagy ukránbarát kormányzás alá kerül.

A külföld erők minden áron ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon



A fideszes politikus szerint Ukrajna részéről folyamatos nyomás tapasztalható, és már a külföldi titkosszolgálatok is beavatkoznak a magyar választási folyamatokba. Úgy fogalmazott:

Mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány kerüljön az ország élére”.

Orbán Balázs szerint a tét hosszú távú:

Ha Magyarországon ukránbarát kormány alakul, keresztet vethetünk a következő húsz évre. Egy ukránbarát kormány nem csak háborúba vinné hazánkat, nem csak fegyvert adna, de odaadná a magyarok pénzét is Ukrajnának.”

Majd hozzátette, a kormánypártoknak ezért az a célja, hogy megvédjék az országot.

Ezt nem engedhetjük! Meg fogjuk védeni Magyarországot és mindazt, ami a magyaroké! 19 nap múlva nagy győzelmet fogunk aratni!

- közölte Orbán Balázs.