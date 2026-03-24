Orbán Balázs: Nem engedhetjük, hogy ukránbarát kormány vezesse az országot

Orbán Balázs a közösségi oldalán azt hangsúlyozza, hogy egy ukránbarát kormány súlyos következményekkel járna Magyarország számára.
A külföld erők minden áron ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon
A fideszes politikus szerint Ukrajna részéről folyamatos nyomás tapasztalható, és már a külföldi titkosszolgálatok is beavatkoznak a magyar választási folyamatokba. Úgy fogalmazott:
Mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány kerüljön az ország élére”.
Orbán Balázs szerint a tét hosszú távú:
Ha Magyarországon ukránbarát kormány alakul, keresztet vethetünk a következő húsz évre. Egy ukránbarát kormány nem csak háborúba vinné hazánkat, nem csak fegyvert adna, de odaadná a magyarok pénzét is Ukrajnának.”
Majd hozzátette, a kormánypártoknak ezért az a célja, hogy megvédjék az országot.
Ezt nem engedhetjük! Meg fogjuk védeni Magyarországot és mindazt, ami a magyaroké! 19 nap múlva nagy győzelmet fogunk aratni!
- közölte Orbán Balázs.