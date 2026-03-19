Koppantak a nagypofájú ukránok, akiket most kitiltottak Magyarországról

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

Választás 2026

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány három ukrán állampolgár kitiltásáról döntött Magyarországról és a schengeni övezetből – jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. Az érintettek között van Hrihorij Omelcsenko is, aki korábban Orbán Viktort és családját fenyegető kijelentéseket tett. A miniszter hangsúlyozta, a döntés olyan személyeket érint, akik nyíltan léptek fel Magyarország ellen, így a lépés egyértelmű nemzetbiztonsági válasz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026tikosszolgálatihalálos fenyegetésGulyás GergelykiutasításUkrajna

A kormány döntött újabb három ukrán állampolgár Magyarországról, illetve a schengeni övezetből való kitiltásáról – jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Hrihorij Omelcsenkót, az egykori ukrán hírszerző tábornokot és parlamenti képviselőt, aki Orbán Viktort és családját is fenyegető kijelentéseket tett több nagy elérésű ukrán médiacsatornán
Gulyás Gergely elmondta, a kitiltás Hrihorij Omelcsenko nyugállományú ukrán hírszerző tábornokot, a Zelenszkij elnök által korábban kitüntetett Jevhen Karasz őrnagyot (egyben a neonáci C14 csoport vezetőjét), továbbá Borisz Tiesenhausen politikai elemzőt érinti.

Omelcsenko nevét március elején ismerhettük meg, amikor egy videós elemzésben arról beszélt, hogy 

Orbán Viktor „addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap”. 

Egy korábbi interjúban a volt titkosszolgálati tiszt azt állította, hogy pontos információik vannak Orbán Viktor életéről és családjáról. 

„Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább” 

– fogalmazott a Priamij TV Youtube-csatornáján. A Priamij TV egy másik műsorában Omelcsenko konkrétan üzent a magyar miniszterelnöknek: „Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!”

Jevhen Karasz őrnagy a neonáci C14 osztag társaságában, egy agresszív videóban egyenesen katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot. 

A videó végén az őrnagy azzal köszön el, hogy az ukrán nemzetbiztonság nem kelet, nem nyugat és nem dél irányában dől el. Számukra az ukrán nemzetbiztonság egyet jelent Ukrajna érdekeinek és határainak védelmével.

Gulyás Gergely emlékeztetett: ők személyesen fenyegették Magyarországot azzal, hogy Ukrajna katonai támadást is intézhet az ország ellen, vagy a miniszterelnököt, illetve családját fenyegették.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!