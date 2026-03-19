Koppantak a nagypofájú ukránok, akiket most kitiltottak Magyarországról

A kormány döntött újabb három ukrán állampolgár Magyarországról, illetve a schengeni övezetből való kitiltásáról – jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Nagyot koppant Omelcsenko, az ukrán titkosszolgálat volt tisztje

Gulyás Gergely elmondta, a kitiltás Hrihorij Omelcsenko nyugállományú ukrán hírszerző tábornokot, a Zelenszkij elnök által korábban kitüntetett Jevhen Karasz őrnagyot (egyben a neonáci C14 csoport vezetőjét), továbbá Borisz Tiesenhausen politikai elemzőt érinti.

Omelcsenko nevét március elején ismerhettük meg, amikor egy videós elemzésben arról beszélt, hogy

Orbán Viktor „addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap”.

Egy korábbi interjúban a volt titkosszolgálati tiszt azt állította, hogy pontos információik vannak Orbán Viktor életéről és családjáról.

„Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább”

– fogalmazott a Priamij TV Youtube-csatornáján. A Priamij TV egy másik műsorában Omelcsenko konkrétan üzent a magyar miniszterelnöknek: „Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!”

Jevhen Karasz őrnagy a neonáci C14 osztag társaságában, egy agresszív videóban egyenesen katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.

A videó végén az őrnagy azzal köszön el, hogy az ukrán nemzetbiztonság nem kelet, nem nyugat és nem dél irányában dől el. Számukra az ukrán nemzetbiztonság egyet jelent Ukrajna érdekeinek és határainak védelmével.

Gulyás Gergely emlékeztetett: ők személyesen fenyegették Magyarországot azzal, hogy Ukrajna katonai támadást is intézhet az ország ellen, vagy a miniszterelnököt, illetve családját fenyegették.



