Az ukránok összejátszottak a Tiszával

„A bizottság január 9-én megismert tájékoztatójához, amely az ukránok és a Tisza Párt kapcsolatát tárja fel, további kérdéseket tettek fel a bizottság tagjai” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Mint ismert, március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzés alá vont egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. A gépjárműben jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat találtak: a beszámoló szerint mintegy 35 millió eurót, 45 millió dollárt, valamint aranytömböket szállítottak. Ennek kapcsán írt bejegyzést Kocsis Máté.

A politikus a parlament nemzetbiztonsági bizottságának üléséről számolt be, ahol ismét napirendre került az ukrán szereplők és a Tisza Párt kapcsolatáról szóló tájékoztató. Kocsis Máté szerint a bizottság tagjai a korábban ismertetett anyaghoz kapcsolódóan újabb kérdéseket fogalmaztak meg.

A frakcióvezető közlése szerint a dokumentumok hamarosan a nyilvánosság számára is megismerhetők lesznek. Mint írta, ezek az anyagok az ukránok és a Tisza Párt közötti kapcsolat részleteit tárják fel.