Bukott momentumos és ripacs celeb: ők az ukránpárti dezinformációs hálózat kulcsfigurái Magyarországon

Az Ellenpont felidézte, hogy Orbán Viktort és családját fenyegető, egykori SZBU-s altábornagy ügyében megjelent egy olyan ukrán véleményformáló, Irina Pugacsova, aki relativizálni próbálta a történteket. A cikk szerint Pugacsova gúnyolódva reagált arra, hogy a magyar miniszterelnök tájékoztatta szeretteit az őket ért fenyegetésről, majd mentegetni kezdte Hrihorij Omelcsenkót is.

Narratíva négy elemből

Az oknyomozó szerint a történet igazán figyelemre méltó része, hogy ezt az ukrán érvelést magyarországi baloldali szereplők is átvették. A 444, valamint a Tisza Pártot támogató Fekete-Győr András is ugyanazzal a logikával próbálta relativizálni a fenyegetést, mint Pugacsova.

A cikk szerint ez a narratíva négy elemre épül:

Orbán Viktor „szerepet játszik”, amikor családját értesíti,

Omelcsenkót megpróbálják leválasztani az ukrán hatalomról,

a konkrét fenyegetést politikai adok-kapokként állítják be,

a megfenyegetett magyar felet próbálják támadó pozícióba helyezni az energiaellátás ügyére hivatkozva.

Az Ellenpont szerint ez a négyes érvrendszer nem magyar eredetű, hanem egyenesen az ukrán propagandagépezetből származik. Beszédes, hogy az ügy egyik szereplőjét „nyugalmazott” titkosszolgálatiként próbálják ártalmatlan figuraként bemutatni.

A halálos fenyegetés semmiképpen sem sorolható a normális politikai kommunikáció körébe, ezért különösen súlyos, hogy egyes ellenzéki véleményformálók relativizálják.

A cikk szerint Magyarországon már kiépült egy ukránpárti dezinformációs hálózat. Ennek egyik kulcsszereplőjeként Fekete-Győr Andrást nevezik meg, aki a Momentum bukott elnökeként a Félmillió Fiatal a Változásért nevű influenszerhálózat egyik alapítója és vezéralakja. Ez a szerveződés kifejezetten arra jött létre, hogy az online térben a Tisza Párt narratíváját erősítse, és mozgósítsa a fiatal szavazókat a 2026-os választásra.

Politikusból influenszer: Fekete-Győr Andrásnak megérte a Momentum szétverése, a magyarországi ukránpárti dezinformációs hálózat egyik kulcsszeeplője lett. Forrás: Facebook

A fiatalok mozgósítása

Az Ellenpont a Telexnek adott nyilatkozatokra hivatkozva kiemeli, hogy a szerveződés nyíltan beszél a fiatalok mozgósításáról, és arról, hogy a 18–24 éves korosztály nagyobb részvétele százezres nagyságrendben hozhatna pluszszavazatokat a Tiszának. Ez önmagában is arra utal, hogy

nem spontán közéleti aktivizmus, hanem tudatos kampánymunka áll mögötte.

A hálózat mögött álprofilok és áloldalak is működnek. Az Ellenpont több száz olyan Facebook-profilt azonosított, amelyeknek gyakorlatilag nincs valódi ismerősi vagy követői hálójuk, mégis intenzíven osztják a Tisza Párthoz, Fekete-Győrhöz, valamint az ellenzéki sajtóhoz köthető tartalmakat. Több konkrét példát is említenek, olyan profilnevekkel, amelyek szerintük már önmagukban is gyanúsak, és arra utalnak, hogy

nem valós személyekről, hanem mesterségesen felépített fiókokról lehet szó.

Ezeknek az álprofiloknak nem az a szerepük, hogy valódi közösségeket építsenek, hanem hogy a Facebook algoritmusát manipulálva mesterségesen növeljék bizonyos tartalmak elérését. Hiába nincs valódi közönség mögöttük, a megosztások száma így is feljebb tolhatja az adott posztokat a platformon, vagyis látszólag organikus, valójában azonban mesterségesen generált terjedést lehet elérni velük. Ilyenkor már nem egyszerű online aktivizmusról, hanem tudatos információs műveletről beszélhetünk.